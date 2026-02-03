रणबीर कपूर के साथ पुराने कॉम्पटीशन को लेकर इमरान बोले- एनिमल नहीं देखी इसलिए...

संक्षेप: इमरान खान जो हाल ही में हैप्पी पटेल में कैमियो करते दिखे, वे अब बतौर लीड अब कमबैक करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने रणबीर कपूर के साथ लड़ाई की अफवाह पर अपनी बात रखी है।

बॉलीवुड में एक समय ऐसा था जब आमिर खान के भांजे इमरान खान ने फिल्म जाने तू...या जाने ना से बॉलीवुड डेब्यू किया जो साल 2008 में रिलीज हुई थी। वहीं रणबीर कपूर की फिल्म सावरिया उससे एक साल पहले यानी साल 2007 में रिलीज हुई थी। दोनों के लुक्स ने सबका दिल जीत लिया था। हालांकि रणबीर का जहां सक्सेसफुल एक्टिंग करियर था वहीं इमरान की कई मूवीज फ्लॉप हुईं। अब इमरान ने उस समय की बात की जब रणबीर उनके कॉम्पटीटर हुआ करते थे।

इमरान ने क्या कहा न्यूज 18 से बात करते हुए इमरान खान ने बताया कि वह और रणबीर कभी एक-दूसरे को पर्सनल लेवल पर नहीं जानते हैं। दोनों तब एक-दूसरे से मिले जब दोनों बॉलीवुड में आए। हालांकि एक वक्त ऐसी खबर आई थी कि दोनों के बीच कॉम्पटीशन को लेकर काफी विवाद था। इस पर अब सालों बाद इमरान ने कहा, ‘आपने कुछ सुना, कुछ पढ़ा क्योंकि बातें बनी गई। मीडिया में भी जिस तरह से यह सब सामने आया, उससे शायद किसी भी तरह का सच्चा रिश्ता बनने से पहले खराब हो गया।’

एनिमल नहीं देखी फिल्म रणबीर की सालों से जो करियर में ग्रोथ हो रही है इस पर इमरान ने कहा, ‘कुछ सालों से मैं इंडियन सिनेमा से डिसकनेक्टेड हूं। मैंने अभी तक एनिमल नहीं देखी है तो इसलिए उनकी ग्रोथ पर बोलना मुश्किल है। लेकिन जब मैं काम को लेकर एक्टिव था तब मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं।’

रणबीर को लेकर क्या बोले इमरान ने आगे कहा, ‘मैंने उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्टर माना है। मैं उनको जितना समझता हूं उस हिसाब से वह थिंकिंग सिनेमा पर्सन हैं। उनकी काफी स्ट्रॉन्ग इन्स्टिंक्ट है और वह एक्टिंग के क्राफ्ट को अच्छे से समझते हैं और साथ ही सिनेमा की भाषा को भी अच्छे से समझते हैं।’

इमरान की फिल्में बता दें कि इमरान ने हाल ही में वीर दास की फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस में कैमियो किया जिसे काफी पसंद किया गया। अब वह फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम से फुल कमबैक करने वाले हैं।