रणबीर कपूर के साथ पुराने कॉम्पटीशन को लेकर इमरान बोले- एनिमल नहीं देखी इसलिए...

संक्षेप:

इमरान खान जो हाल ही में हैप्पी पटेल में कैमियो करते दिखे, वे अब बतौर लीड अब कमबैक करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने रणबीर कपूर के साथ लड़ाई की अफवाह पर अपनी बात रखी है।

Feb 03, 2026 02:50 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड में एक समय ऐसा था जब आमिर खान के भांजे इमरान खान ने फिल्म जाने तू...या जाने ना से बॉलीवुड डेब्यू किया जो साल 2008 में रिलीज हुई थी। वहीं रणबीर कपूर की फिल्म सावरिया उससे एक साल पहले यानी साल 2007 में रिलीज हुई थी। दोनों के लुक्स ने सबका दिल जीत लिया था। हालांकि रणबीर का जहां सक्सेसफुल एक्टिंग करियर था वहीं इमरान की कई मूवीज फ्लॉप हुईं। अब इमरान ने उस समय की बात की जब रणबीर उनके कॉम्पटीटर हुआ करते थे।

इमरान ने क्या कहा

न्यूज 18 से बात करते हुए इमरान खान ने बताया कि वह और रणबीर कभी एक-दूसरे को पर्सनल लेवल पर नहीं जानते हैं। दोनों तब एक-दूसरे से मिले जब दोनों बॉलीवुड में आए। हालांकि एक वक्त ऐसी खबर आई थी कि दोनों के बीच कॉम्पटीशन को लेकर काफी विवाद था। इस पर अब सालों बाद इमरान ने कहा, ‘आपने कुछ सुना, कुछ पढ़ा क्योंकि बातें बनी गई। मीडिया में भी जिस तरह से यह सब सामने आया, उससे शायद किसी भी तरह का सच्चा रिश्ता बनने से पहले खराब हो गया।’

एनिमल नहीं देखी फिल्म

रणबीर की सालों से जो करियर में ग्रोथ हो रही है इस पर इमरान ने कहा, ‘कुछ सालों से मैं इंडियन सिनेमा से डिसकनेक्टेड हूं। मैंने अभी तक एनिमल नहीं देखी है तो इसलिए उनकी ग्रोथ पर बोलना मुश्किल है। लेकिन जब मैं काम को लेकर एक्टिव था तब मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं।’

रणबीर को लेकर क्या बोले

इमरान ने आगे कहा, ‘मैंने उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्टर माना है। मैं उनको जितना समझता हूं उस हिसाब से वह थिंकिंग सिनेमा पर्सन हैं। उनकी काफी स्ट्रॉन्ग इन्स्टिंक्ट है और वह एक्टिंग के क्राफ्ट को अच्छे से समझते हैं और साथ ही सिनेमा की भाषा को भी अच्छे से समझते हैं।’

इमरान की फिल्में

बता दें कि इमरान ने हाल ही में वीर दास की फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस में कैमियो किया जिसे काफी पसंद किया गया। अब वह फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम से फुल कमबैक करने वाले हैं।

रणबीर की फिल्में

वहीं रणबीर फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल साथ होंगे। फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है। वहीं इसके अलावा वह एनिमल पार्क में भी नजर आएंगे जो एनिमल का दूसरा पार्ट है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
