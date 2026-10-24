इमरान खान से तलाक नहीं चाहती थीं एक्स-पत्नी, बोलीं- उन्होंने किया, मैं कभी नहीं करती
Imran Khan Ex Wife: इमरान खान की पत्नी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि एक्टर ने तलाक की पहल की थी। उन्होंने कहा कि वो कभी इस चीज की पहल नहीं करतीं।
आमिर खान के भांजे इमरान खान ने साल 2011 में अवंतिका मलिक के साथ शादी रचाई थी। हालांकि, दोनों की शादी बहुत लंबी नहीं चली और कपल ने साल 2019 में अलग होने का फैसला लिया। अब इमरान खान की एक्स वाइफ ने इस तलाक के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तलाक की पहल की थी।
किसने की थी तलाक की पहल?
सोहा अली खान के चैट शो में अवंतिका ने इमरान खान से तलाक को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने तलाक की पहल की थी। उन्होंने अपने तलाक को उनके सबसे करीबी रिश्ते की मौत बताया।
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अवंतिका कभी नहीं लेती तलाक
अवंतिका ने कहा, "उन्होंने किया था। मैं ऐसा कभी नहीं करती। शायद इससे मेरा ही नुकसान होता। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती। ये उनका निर्णय था।"
इमरान खान से अलग होना अवंतिका के लिए कैसा था?
अवंतिका ने बताया कि अलग होने के बाद उन्हें कैसा लगा। उन्होंने कहा, "जब हम शुरू में अलग हुए, तो ये उस जीवन के खत्म होने जैसा था जिसके बारे में मैंने कल्पना की थी कि जीवन कैसा होगा और कैसे आगे बढ़ेगा। ये जीवन में सबसे करीबी रिश्ते के खत्म होने जैसा था।"
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अवंतिका ने बताया-हम कैसे खराब कर लेते हैं रिलेशनशिप
अवंतिका ने कहा कि वो छोटी उम्र में ही रिलेशनशिप में आ गई थीं और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि खुश और संतुष्ट रहना आपके अपने हाथ में होता है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती है। उन्होंने कहा, "आपको पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ आप अपनी रिलेशनशिप को खराब करते चले जाते हो क्योंकि आपको ऐसी उम्मीदें होती हैं जो हकीकत से कोसों दूर होती हैं।"
किसी एक घटना की वजह से नहीं टूटा अवंतिका और इमरान का रिश्ता
इस बातचीत के दौरान अवंतिका ने बताया कि दोनों ने अपनी शादी को बचाने की बहुत कोशिश की। जब उनकी शादी टूटने की कगार पर थी, तब भी वो कोशिशें करते रहे। इमरान खान की एक्स पत्नी ने बताया कि तलाक की वजह कोई एक बड़ी घटना नहीं थी। वो दोनों कम उम्र से ही रिलेशनशिप में थे और उन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ न्याय नहीं किया।
2024 में इमरान ने लेखा संग कन्फर्म की रिलेशनशिप
इमरान खान की बात करें तो अवंतिका से अलग होने के बाद साल 2020 में उन्होंने लेखा वाशिंगटन को डेट करना शुरू किया। इमरान और लेखा एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। साल 2024 में इमरान खान ने लेखा संग अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक में कन्फर्म किया था।
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इमरान खान को भेजा गया है भारत छोड़ने का नोटिस
इमरान खान की बात करें तो पिछले कुछ वक्त से एक्टर काफी चर्चा में हैं। दरअसल, इमरान खान को मुंबई में हो रहे एक प्रोटेस्ट साइट से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि इमरान खान भारतीय नहीं हैं, और वो भारत में हो रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर नियम तोड़े हैं। इसके बाद इमरान खान के खिलाफ भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया। इमरान खान को 28 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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