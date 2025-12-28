25 साल की उम्र में इमरान ने कमा रहे थे 7 से 10 करोड़, बताया कितनी है रणवीर और रणबीर की एक फिल्म की फीस

संक्षेप: इमरान खान लंबे समय के बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं। इमरान खान आखरी बार फिल्म कट्टी बट्टी में नजर आए थे। अब इमरान खान हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस में नजर आएंगे।

इमरान खान लंबे वक्त के बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं। इमरान खान फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस से कमबैक करेंगे। इमरान खान को आखिरी बार फिल्म कट्टी बट्टी में देखा गया था। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। कमबैक की खबरों के के बीच इमरान खान ने अपनी पहली फिल्म की फीस और बॉलीवुड के ए लिस्टर्स की आज के समय में एक फिल्म की फीस को लेकर बात की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कास्टिंग को लेकर क्या बोले इमरान खान समदीश भाटिया के साथ खास बातचीत में इमरान खान ने फिल्म में कास्टिंग प्रोसेस को लेकर बात की। इमरान खान ने कहा कि कास्टिंग के लिए अप्रोच बजट पर निर्भर करती है। इसका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि आप उस रोल के लिए सही एक्टर हैं या नहीं। वो बस ये सोचते हैं, 'इससे ​​मुझे कितना पैसा मिल सकता है?'

ए लिस्टर्स की कितनी होती है फीस? इसी बातचीत के दौरान इमरान खान ने बॉलीवुड के ए लिस्टर्स जैसे रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की फीस की भी बात की। इमरान खान ने कहा, “अगर आप ए लिस्टर हैं और आपकी फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही हैं, तो आप एक फिल्म का 30 करोड़ से कम तो नहीं कमा रहे हैं। मेरी उम्र का कोई भी एक्टर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, ये लोग इससे कम तो नहीं कमा रहे हैं। मैं हैरान हो जाउंगा अगर इनमें से कोई इससे कम कमा रहा होगा।”