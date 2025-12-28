Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडImran Khan Comeback Reveals A listers Ranbir Kapoor Ranveer Singh Fees 30 crore for 1 film bollywood news hindi
25 साल की उम्र में इमरान ने कमा रहे थे 7 से 10 करोड़, बताया कितनी है रणवीर और रणबीर की एक फिल्म की फीस

संक्षेप:

इमरान खान लंबे समय के बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं। इमरान खान आखरी बार फिल्म कट्टी बट्टी में नजर आए थे। अब इमरान खान हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस में नजर आएंगे। 

Dec 28, 2025 02:47 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
इमरान खान लंबे वक्त के बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं। इमरान खान फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस से कमबैक करेंगे। इमरान खान को आखिरी बार फिल्म कट्टी बट्टी में देखा गया था। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। कमबैक की खबरों के के बीच इमरान खान ने अपनी पहली फिल्म की फीस और बॉलीवुड के ए लिस्टर्स की आज के समय में एक फिल्म की फीस को लेकर बात की है।

कास्टिंग को लेकर क्या बोले इमरान खान

समदीश भाटिया के साथ खास बातचीत में इमरान खान ने फिल्म में कास्टिंग प्रोसेस को लेकर बात की। इमरान खान ने कहा कि कास्टिंग के लिए अप्रोच बजट पर निर्भर करती है। इसका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि आप उस रोल के लिए सही एक्टर हैं या नहीं। वो बस ये सोचते हैं, 'इससे ​​मुझे कितना पैसा मिल सकता है?'

ए लिस्टर्स की कितनी होती है फीस?

इसी बातचीत के दौरान इमरान खान ने बॉलीवुड के ए लिस्टर्स जैसे रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की फीस की भी बात की। इमरान खान ने कहा, “अगर आप ए लिस्टर हैं और आपकी फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही हैं, तो आप एक फिल्म का 30 करोड़ से कम तो नहीं कमा रहे हैं। मेरी उम्र का कोई भी एक्टर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, ये लोग इससे कम तो नहीं कमा रहे हैं। मैं हैरान हो जाउंगा अगर इनमें से कोई इससे कम कमा रहा होगा।”

25 की उम्र में कमा रहे थे करोड़ों

इमरान खान ने अपनी पहली फिल्म जाने तू या जाने न को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो फिल्म ओवरनाइट हिट हो गई थी। उन्होंने कहा, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई और वो हिट बनी, तो 25 साल की उम्र में मुझे कुछ भी नहीं मिलने से लेकर कई करोड़ रुपये मिलने लगे। अचानक मुझे 7 से 10 करोड़ मिलने लगे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Imran Khan

