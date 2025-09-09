फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को पश्चिम बंगाल में रिलीज के लिए पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, मामले में दखल देने की मांग

विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स को पश्चिम बंगाल में रिलीज से रोके जाने के बाद इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी से मामले में दखल देने की मांग की है। हालांकि पीएम की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया है।

विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ खबरों में बनी हुई है। फिल्म हाल में 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आते ही यह विवादों में घिर गई है। खासकर पश्चिम बंगाल में फिल्म को लेकर अलग ही माहौल बना हुआ है। यहां के थिएटर मालिकों ने आपसी सहमति से फिल्म को नहीं दिखाने का फैसला लिया है। यानी फिल्म को आधिकारिक तौर पर बैन नहीं किया गया है, लेकिन इसे लेकर बैन जैसी स्थिति जरूर बन गई है। इस बीच मोशन पिक्चर्स ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है।

पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की मांग की है। एसोसिएशन ने चिट्ठी में लिखा है कि द बंगाल फाइल्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से प्रमाणपत्र मिल चुका है और इसलिए इसे पूरे देश में रिलीज होने का कानूनी अधिकार है। चिट्ठी में लिखा, “फिल्म को रिलीज होने से रोका जा रहा है। प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें तरह-तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार भी कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने में नाकाम रही है।"