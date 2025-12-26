Hindustan Hindi News
IMDB 2025 Top 10: साल हो जाए खत्म, उससे पहले फटाफट देख डाले ये 10 धमाकेदार वेब सीरीज, लास्ट वाली है सबकी फेवरेट

IMDB 2025 Top 10: साल हो जाए खत्म, उससे पहले फटाफट देख डाले ये 10 धमाकेदार वेब सीरीज, लास्ट वाली है सबकी फेवरेट

संक्षेप:

इससे पहले कि ये साल हमें अलविदा कह कर चला जाए। आप फटाफट इन सीरीज को देख डालें। तो चलिए आज हम आपको साल 2025 में धमाल मचाने वाली 10 वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं।

Dec 26, 2025 02:39 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
IMDB 2025 Top 10: साल 2025 खत्म होने वाला है। ये साल थिएटर रिलीज फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी बेहद खास रहा। इस साल ओटीटी पर क्राइम, पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी और एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज की भरमार रही है, जिन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इससे पहले कि ये साल हमें अलविदा कह कर चला जाए। आप फटाफट इन सीरीज को देख डालें। तो चलिए आज हम आपको साल 2025 में धमाल मचाने वाली 10 वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो नोट कर लीजिए इनके नाम...

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इस साल की सबसे बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल सीरीज में से एक है। इसमें लक्ष्य और राघव की जोड़ी ने कहानी को शानदार तरीके से पेश किया। वहीं, बॉबी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस और सहर बंबा व मोना सिंह की एक्टिंग ने शो को और भी खास बनाया।

द फैमिली मैन सीजन 3

द फैमिली मैन 3

'द फैमिली मैन' में मनोज बाजपेयी की वापसी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस बार श्रीकांत तिवारी का किरदार को काफी पसंद किया गया।

डब्बा कार्टेल

महिलाओं द्वारा संचालित क्राइम थ्रिलर 'डब्बा कार्टेल' ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं। शबाना आजमी, शालिनी पांडे, ज्योतिका और भूपेंद्र जाड़ावत ने किरदारों में जान डाल दी।

राणा नायडू 2

राणा दग्गुबाती और वेंकटेश दग्गुबाती की राणा नायडू 2 सीरीज पहले सीजन से भी ज्यादा हिंसक है। लड़ाई झगड़े के साथ इसमें इमोशन की भी भरमार है। इसमें कृति खरबंदा का ग्रे किरदार दर्शकों में चर्चा का विषय बना।

दिल्ली क्राइम सीजन 3

दिल्ली क्राइम 3

नेशनल अवॉर्ड विनिंग दिल्ली क्राइम 3 सीरीज ने इस बार नई कहानियों को पेश किया। शेफाली शाह और हुमा कुरैशी की एक्टिंग ने शो को और मजबूत बनाया।

द ट्रायल 2

काजोल और कुब्रा सैत की यह लीगल ड्रामा सीरीज भी इस लिस्ट में शामिल है। काजोल ने अपने दमदार अंदाज से कहानी को आगे बढ़ाया, जबकि कुब्रा सैत का मल्टी-लेयर किरदार शो में खास आकर्षण रहा।

ब्लैक वारंट

जहान कपूर की 'ब्लैक वारंट' ने दर्शकों के हैरान किया। इसमें रहस्यमय क्राइम थ्रिल, सीक्रेट मिशन, दगाबाजी ने आखिरी तक दर्शकों को पकड़े रखा।

पंचायत सीजन 4

पंचायत 4

जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव और नीना गुप्ता की पंचायत 4सीरीज के चौथे सीजन में कहानी गहरी और मजेदार मोड़ लेती है, लेकिन फुलेरा गांव का माहौल वही दिल छू लेने वाला बना रहता है।

रॉयल्स

भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर की फ्रेश जोड़ी रॉयल्स की कहानी को मजबूती से पेश करती है।

महारानी 4

हुमा कुरैशी ने महारानी 4 सीजन में अपने किरदार को मजबूती के साथ निभाया। वहीं 'महारानी' आज भी ओटीटी के टॉप पॉलिटिकल ड्रामा में बनी हुई है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
