IMDB 2025 Top 10: साल हो जाए खत्म, उससे पहले फटाफट देख डाले ये 10 धमाकेदार वेब सीरीज, लास्ट वाली है सबकी फेवरेट

संक्षेप: इससे पहले कि ये साल हमें अलविदा कह कर चला जाए। आप फटाफट इन सीरीज को देख डालें। तो चलिए आज हम आपको साल 2025 में धमाल मचाने वाली 10 वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं।

IMDB 2025 Top 10: साल 2025 खत्म होने वाला है। ये साल थिएटर रिलीज फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी बेहद खास रहा। इस साल ओटीटी पर क्राइम, पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी और एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज की भरमार रही है, जिन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इससे पहले कि ये साल हमें अलविदा कह कर चला जाए। आप फटाफट इन सीरीज को देख डालें। तो चलिए आज हम आपको साल 2025 में धमाल मचाने वाली 10 वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो नोट कर लीजिए इनके नाम...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इस साल की सबसे बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल सीरीज में से एक है। इसमें लक्ष्य और राघव की जोड़ी ने कहानी को शानदार तरीके से पेश किया। वहीं, बॉबी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस और सहर बंबा व मोना सिंह की एक्टिंग ने शो को और भी खास बनाया।

द फैमिली मैन 3 'द फैमिली मैन' में मनोज बाजपेयी की वापसी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस बार श्रीकांत तिवारी का किरदार को काफी पसंद किया गया।

डब्बा कार्टेल महिलाओं द्वारा संचालित क्राइम थ्रिलर 'डब्बा कार्टेल' ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं। शबाना आजमी, शालिनी पांडे, ज्योतिका और भूपेंद्र जाड़ावत ने किरदारों में जान डाल दी।

राणा नायडू 2 राणा दग्गुबाती और वेंकटेश दग्गुबाती की राणा नायडू 2 सीरीज पहले सीजन से भी ज्यादा हिंसक है। लड़ाई झगड़े के साथ इसमें इमोशन की भी भरमार है। इसमें कृति खरबंदा का ग्रे किरदार दर्शकों में चर्चा का विषय बना।

दिल्ली क्राइम 3 नेशनल अवॉर्ड विनिंग दिल्ली क्राइम 3 सीरीज ने इस बार नई कहानियों को पेश किया। शेफाली शाह और हुमा कुरैशी की एक्टिंग ने शो को और मजबूत बनाया।

द ट्रायल 2 काजोल और कुब्रा सैत की यह लीगल ड्रामा सीरीज भी इस लिस्ट में शामिल है। काजोल ने अपने दमदार अंदाज से कहानी को आगे बढ़ाया, जबकि कुब्रा सैत का मल्टी-लेयर किरदार शो में खास आकर्षण रहा।

ब्लैक वारंट जहान कपूर की 'ब्लैक वारंट' ने दर्शकों के हैरान किया। इसमें रहस्यमय क्राइम थ्रिल, सीक्रेट मिशन, दगाबाजी ने आखिरी तक दर्शकों को पकड़े रखा।

पंचायत 4 जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव और नीना गुप्ता की पंचायत 4सीरीज के चौथे सीजन में कहानी गहरी और मजेदार मोड़ लेती है, लेकिन फुलेरा गांव का माहौल वही दिल छू लेने वाला बना रहता है।

रॉयल्स भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर की फ्रेश जोड़ी रॉयल्स की कहानी को मजबूती से पेश करती है।