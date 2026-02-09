IMDb की टॉप 10 की लिस्ट में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना का नाम, जानिए नंबर 1 पर किसने बनाई जगह

संक्षेप: IMDb ने पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में ‘बॉर्डर 2’ और ‘धुरंधर’ के एक्टर्स ने अपनी जगह बनाई है। आइए आपको बताते हैं कि नंबर 1 पर किसने कब्जा किया है।

भारतीय बॉक्स ऑफिस, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अब IMDb पर रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) का डंका बज रहा है। दरअसल, IMDb ने 'पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज' की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में ‘धुरंधर’ की स्टार कास्ट और क्रू ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा जमा लिया है। सबसे चौंकाने वाला नाम साउथ एक्ट्रेस सारा अर्जुन का है।

नंबर 1 पर किसने बनाई जगह फिल्म 'धुरंधर' में 'यलीना' के किरदार निभाकर फेम हासिल करने वालीं साउथ एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने इस लिस्ट में नंबर वन पर जगह बनाई है। वहीं रणवीर सिंह दूसरे नंबर पर हैं।

आदित्य धर और अक्षय खन्ना का दबदबा सिर्फ कलाकार ही नहीं, बल्कि फिल्म के निर्देशक आदित्य धर भी इस लिस्ट में 6वें स्थान पर बने हुए हैं। वहीं, फिल्म के विलेन 'रहमान डकैत' यानी अक्षय खन्ना को 7वीं रैंक मिली है।

सनी देओल भी हैं इस लिस्ट में इस हफ्ते की लिस्ट में सिर्फ 'धुरंधर' ही नहीं, बल्कि हालिया रिलीज हुई अन्य फिल्मों के सितारे भी चमक रहे हैं:

मल्लिका प्रसाद (9वीं रैंक): 'मर्दानी 3' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के जरिए मल्लिका ने टॉप 10 में जगह बनाई है।

जोया अफरोज (4थी रैंक) और समारा तिजोरी (5वीं रैंक): 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' और 'दलदल' जैसी डिजिटल रिलीज की वजह से ये अभिनेत्रियां भी ट्रेंड में हैं।

कैसी तैयार की गई है ये लिस्ट? ये लिस्ट किसी जूरी ने नहीं बनाई है। इस लिस्ट को दुनिया भर के 200 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स के डेटा पर तैयार किया गया। जो सितारे IMDb ऐप और वेबसाइट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, वे इस रैंकिंग में ऊपर आते हैं।

‘बॉर्डर 2’ और ‘धुरंधर’ का कलेक्शन ‘बॉर्डर 2’ ने 17 दिनों में 309.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं ‘धुरंधर’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 838 करोड़ रुपये की कमाई की है।