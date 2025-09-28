IMDb top 10 Most Anticipated Indian Films and Shows Kantara Number 1 Masti 4 full list here इन 10 फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार, दो का 2 अक्टूबर का होगा क्लैश, Bollywood Hindi News - Hindustan
आनेवाले महीनों में कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। हम आपको आईएमडीबी के मुताबिक, टॉप 10 उन फिल्मों का नाम बता रहे हैं जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस लिस्ट में विवेक ओबेरॉय की एक फिल्म शामिल है।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 05:27 PM
अगर आप अच्छी फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं तो हम आपको ऐसी 10 फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो आनेवाले महीनों में रिलीज होने वाली हैं। आईएमडीबी के मुताबिक, इन 10 फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस लिस्ट में विवेक ओबेरॉय की एक फिल्म शामिल है। ये लिस्ट आईएमडीबी के उन फिल्मों के पेज पर व्यूज के मुताबिक तय की जाती है। इस लिस्ट में वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी शामिल है।

कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1: लिस्ट में पहले नंबर पर कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 है। इस फिल्म के पेज पर 25.5 पर्सेंट व्यूज हैं। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को रिषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है।

मस्ती 4: लिस्ट में दूसरे नंबर पर मिलाप जावेरी की फिल्म मस्ती 4 है। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और तुषार कपूर जैसे एक्टर्स नजर आ सकते हैं। इस फिल्म के पेज पर 24.5 पर्सेंट व्यूज हैं। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।

एक दीवाने की दीवानियत: लिस्ट में तीसरे नंबर पर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत है। यह फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म के पेज पर 11.6 पर्सेंट व्यूज हैं।

सालार 2: लिस्ट में चौथे नंबर पर प्रभास की फिल्म सालार 2 है। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीजल होगी। इस फिल्म के पेज पर 9.3 पर्सेंट व्यूज हैं।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी: लिस्ट में 5वें नंबर पर वरुण धवन, रोहित सराफ, जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी है। इस फिल्म के पेज पर 7.1 पर्सेंट व्यूज हैं। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी।

थामा: लिस्ट में छठे नंबर पर आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और परेश रावल की फिल्म थामा है। फिल्म के पेज पर 7 पर्सेंट व्यूज हैं। ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

रोई रोई बिनाले: लिस्ट में 7वें नंबर पर दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की फिल्म रोई रोई बिनाले है। यह एक आसामी म्यूजिकल लव स्टोरी होगी। बता दें, जुबीन का पिछले महीने एक वॉटर एक्सिडेंट की वजह से निधन हो गया। जुबीन की ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी।

इडली कढ़ाई: लिस्ट में 8वें नंबर पर तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म इडली कढ़ाई है। फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ धनुष ने ये फिल्म उन्होंने डायरेक्ट भी की है। ये फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

आन पावम पोलाथाथु और ड्यूड: लिस्ट में 8वें नंबर पर तमिल कॉमेडी-एंटरटेनर फिल्म आन पावम पोलाथाथु है। फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। वहीं, 10वें नंबर पर तमिल भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म ड्यूड है। फिल्म 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

