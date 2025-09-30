IMDb Most Viewed Indian Stars of the Last Decade this actress tops followed by Shahrukh khan 25 years of Indian cinema दशक के सबसे पॉप्युलर भारतीय स्टार्स की लिस्ट में शाहरुख पर भारी पड़ी ये हिरोइन; आलिया, ऐश्वर्या पीछे, Bollywood Hindi News - Hindustan
25 साल में भारतीय सिनेमा काफी बदल चुका है। आईएमडीबी ने 2000 से 2025 तक का डेटा निकाला है। इसमें बीते दशक के पॉप्युलर स्टार्स की लिस्ट है जिसमें एक एक्ट्रेस ने टॉप किया है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 04:37 PM
इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) ने भारतीय सिनेमा के 25 सालों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें साल 2000 से लेकर 2025 तक के सिनेमा ट्रेंड्स लिए गए हैं। रिपोर्ट में साल 2014 से 2024 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सिलेब्रिटीज की लिस्ट भी है। बीते एक दशक के सबसे ज्यादा देखे गए स्टार्स की टॉप 10 लिस्ट में तीन फीमेल हैं। इंट्रेस्टिंग बात है कि लिस्ट में टॉप करने वाली भी एक्ट्रेस है।

लिस्ट में सुशांत का नाम भी शामिल

आईएमडीबी की लेटेस्ट रिपोर्ट में जून 2024 की ये लिस्ट भी ली गई है। भारतीय एक्टर्स की इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा का नाम नहीं है क्योंकि उनका काम ग्लोबल हो चुका है। यह लिस्ट वीकली रैंकिंग के आधार पर बनाई गई है। इसमें सबसे ज्यादा देखे गए एक्टर्स में सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी शामिल है।

शाहरुख को पछाड़कर दीपिका टॉप

लिस्ट में दीपिका पादुकोण नंबर 1 पर हैं। उनके बाद दूसरा नंबर शाहरुख खान को मिला है। ऐश्वर्या राय तीसरे नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर आलिया भट्ट हैं। इरफान खान लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। उनके बाद छठे नंबर पर आमिर खान। सुशांत सिंह राजपूत 7 नंबर पर हैं। आठवें नंबर पर सलमान, नौंवे पर रितिक रोशन और दसवें नंबर पर अक्षय कुमार हैं।

टॉप 10 में सिर्फ 3 एक्ट्रेसस

लिस्ट में सिर्फ तीन एक्ट्रेसस को जगह मिली है और ये तीनों ही टॉप 4 में शामिल हैं। दीपिका पादुकोण शाहरुख खान को भी पछाड़कर नंबर 1 पर हैं। आईएमडीबी में ऐश्वर्या की आखिरी एंट्री 2010 में एंथिरन के लिए थी लेकिन वह ग्लोबल आइकन पॉप्युलर इंडियन सिलेब्रिटी के रूप में 2024 की वीकली लिस्ट में 32 बार जगह बना चुकी हैं। आलिया भट्ट ने हाइवे (2014) और 2022 में गंगूबाई काठियावाड़ी में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया।

