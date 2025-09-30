दशक के सबसे पॉप्युलर भारतीय स्टार्स की लिस्ट में शाहरुख पर भारी पड़ी ये हिरोइन; आलिया, ऐश्वर्या पीछे

25 साल में भारतीय सिनेमा काफी बदल चुका है। आईएमडीबी ने 2000 से 2025 तक का डेटा निकाला है। इसमें बीते दशक के पॉप्युलर स्टार्स की लिस्ट है जिसमें एक एक्ट्रेस ने टॉप किया है।

इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) ने भारतीय सिनेमा के 25 सालों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें साल 2000 से लेकर 2025 तक के सिनेमा ट्रेंड्स लिए गए हैं। रिपोर्ट में साल 2014 से 2024 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सिलेब्रिटीज की लिस्ट भी है। बीते एक दशक के सबसे ज्यादा देखे गए स्टार्स की टॉप 10 लिस्ट में तीन फीमेल हैं। इंट्रेस्टिंग बात है कि लिस्ट में टॉप करने वाली भी एक्ट्रेस है।

लिस्ट में सुशांत का नाम भी शामिल आईएमडीबी की लेटेस्ट रिपोर्ट में जून 2024 की ये लिस्ट भी ली गई है। भारतीय एक्टर्स की इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा का नाम नहीं है क्योंकि उनका काम ग्लोबल हो चुका है। यह लिस्ट वीकली रैंकिंग के आधार पर बनाई गई है। इसमें सबसे ज्यादा देखे गए एक्टर्स में सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी शामिल है।

शाहरुख को पछाड़कर दीपिका टॉप लिस्ट में दीपिका पादुकोण नंबर 1 पर हैं। उनके बाद दूसरा नंबर शाहरुख खान को मिला है। ऐश्वर्या राय तीसरे नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर आलिया भट्ट हैं। इरफान खान लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। उनके बाद छठे नंबर पर आमिर खान। सुशांत सिंह राजपूत 7 नंबर पर हैं। आठवें नंबर पर सलमान, नौंवे पर रितिक रोशन और दसवें नंबर पर अक्षय कुमार हैं।