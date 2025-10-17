Hindustan Hindi News
2000 से 2025 तक ये हैं नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर हिंदी फिल्में, लिस्ट में शाहरुख की 7 मूवीज

संक्षेप: हम आपको आईएमडीबी के मुताबिक नेटफ्लिक्स पर मौजूद साल 2000 से साल 2025(अगस्त) तक की 10 सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में शाहरुख खान की 7 फिल्में शामिल हैं।

Fri, 17 Oct 2025 09:38 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड की फिल्में देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में देखी जाती हैं। लोग इन फिल्मों को पसंद करते हैं। आज हम आपको आईएमडीबी की लिस्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स पर मौजूद साल 2000 से 2025 (अगस्त) की सबसे ज्यादा पॉपुलर बॉलीवुड फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में शाहरुख खान, आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों की फिल्में मौजूद हैं। आईएमडीबी की ये लिस्ट दुनिया भर में आईएमडीबी पर 25 करोड़ से ज़्यादा मंथली व्यूज के आधार पर बनाई गई है। इस लिस्ट में जनवरी 1 से लेकर अगस्त 31, 2025 तक की फिल्में शामिल हैं।

कभी खुशी कभी गम: लिस्ट में पहले नंबर पर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, काजोल और जया बच्चेन की फिल्म कभी खुशी कभी गम है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। यह फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी।

दिल चाहता है: लिस्ट में दूसरे नंबर पर आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान की फिल्म दिल चाहता है है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी।

कल हो ना हो: लिस्ट में तीसरे नंबर पर शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा की फिल्म कल हो ना हो है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। यह फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी।

स्वदेस, वी द पीपल: लिस्ट में चौथे नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म स्वदेस है। यह फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। शाहरुख खान की इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

मैं हू ना: लिस्ट में 5वें नंबर पर शाहरुख खान और सुष्मिता सेन की फिल्म मैं हूं ना है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी।

लक्ष्य: लिस्ट में छठे नंबर पर ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की फिल्म लक्ष्य है। यह फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।

ब्लैक: लिस्ट में 7वें नंबर पर अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक है। फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

पहेली: लिस्ट में 8वें नंबर पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म पहेली है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है। फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी।

डॉन: लिस्ट में 9वें नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म डॉन है। यह फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

ओम शांति ओम: लिस्ट में 10वें नंबर पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम है। फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।

