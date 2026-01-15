IMDb ने जारी की 2026 की टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट, धुरंधर 2, टॉक्सिक छोड़ सभी को 350 करोड़ की मूवी का इंतजार

संक्षेप: साल 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड इंडियन मूवीज की लिस्ट आ गई है। आईएमडीबी ने 2026 की सबसे प्रत्याशित भारतीय फिल्मों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, प्रभास, शाहिद कपूर सहित कई बिग बजट फिल्में शामिल हैं।

साल 2026 बॉक्स ऑफिस के लिए काफी धमाकेदार रहा है। कई फिल्मों ने कमाई के बड़े रिकॉर्ड बनाए। वहीं, कई फिल्में ऐसी भी रहीं, जो कब आईं और कब थिएटर से गायब हो गईं किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे में अब साल 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड इंडियन मूवीज की लिस्ट आ गई है। आईएमडीबी ने 2026 की सबसे प्रत्याशित भारतीय फिल्मों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, प्रभास, शाहिद कपूर सहित कई बिग बजट फिल्में शामिल हैं। तो लिए एक नजर डालते हैं साल 2026 में रिलीज होने वाली इन टॉप 20 धांसू फिल्मों की लिस्ट पर...

किंग आईएमडीबी की लिस्ट के अनुसार, पहले नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' है, जिसको लेकर ग्लोबल ऑडियंस के बीच जबरदस्त हाइप है। इस मूवी को फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं, जो पहले शाहरुख खान के साथ 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं। 'किंग' में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी। पहली बार दोनों एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे। रिपोर्ट की मानें तो फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ रुपये है।

रामायण पार्ट-1 आईएमडीबी की टॉप 20 लिस्ट में दूसरे नंबर पर नितेश तिवारी की बिग बजट मूवी रामायण पार्ट-1 है। इस फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और रवी दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के रोल में नजर आएंगे। ये मूवी नंबर 2026 में रिलीज होगी।

जना नायगन लिस्ट में तीसरे नंबर पर जना नायगन है। इसमें साउथ एक्टर विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज, प्रियामणि जैसे कलाकार हैं।

स्पिरिट चौथे पर स्पिरिट है। इसे संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है। इसमें तृप्ति डीमरी प्रभास के साथ स्क्रीन नजर आएंगी।

टॉक्सिक पांचवें नंबर पर इस लिस्ट में यश की टॉक्सिक है। गीतू मोहनदास की इस मूवी में कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया संयुक्ता मेनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय ओबेरॉय, सुदेव नायर, टोविनो थॉमस, डेरेल डी'सिल्वा, नताली बर्न, बेनेडिक्ट गैरेट और काइल पॉल भी नजर आएंगे। यह 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बैटल ऑफ गलवान छठे पर बैटल ऑफ गलवान है। सलमान खान इस मूवी में लीड रोल में हैं। उनके साथ चित्रांगदा सिंह हैं। ये मूवी 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी।

अल्फा सातवें नंबर पर आलिया भट्ट की अल्फा है। ये मूवी भी 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी।

धुरंधर 2 धुरंधर 2 आठवें पर है। रणवीर सिंह धुरंधर के पहले पार्ट को काफी पसंद किया गया है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है।

बॉर्डर 2 सनी देओल की बॉर्डर 2 भी आईएमडीबी की लिस्ट में शामिल है। इस मूवी में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलीज दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा जैसे सितारे अहम किरदार में हैं। बॉर्डर 2 इसी महीने 23 जनवरी, साल 2026 की रिलीज के लिए तैयार है।