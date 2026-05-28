ऐश्वर्या राय-विजय को पछाड़ ये चाइल्ड एक्टर बना इंडिया का मोस्ट पॉप्युलर स्टार, IMDb के टॉप पर किया कब्जा
IMDb इंडिया ने लेटेस्ट टॉप 30 जारी किए, तो एक सरप्राइज नाम टॉप पर था। लिस्ट में टॉप पर एक चाइल्ड एक्टर है, जिसने ऐश्वर्या राय, CM थलपति विजय और मोहनलाल जैसे सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया।
इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) हर हफ्ते सबसे पॉपुलर भारतीय सेलिब्रिटीज की एक लिस्ट जारी करता है। ये लिस्ट इस आधार पर बनाई जाती है कि इंटरनेट यूजर्स कितनी बार उनकी प्रोफाइल देखते हैं। जाहिर है, जिन एक्टर्स की फिल्में किसी भी समय थिएटर या स्ट्रीमिंग पर होती हैं, वे इन लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन इस हफ्ते, जब IMDb इंडिया ने लेटेस्ट टॉप 30 जारी किए, तो एक सरप्राइज नाम टॉप पर था। लिस्ट में टॉप पर एक चाइल्ड एक्टर है, जिसने ऐश्वर्या राय, CM थलपति विजय और मोहनलाल जैसे सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं कौन वो चाइल्ड एक्टर?
भारत में सबसे लोकप्रिय फिल्म स्टार कौन है?
इस हफ्ते IMDb पर सबसे लोकप्रिय भारतीय सेलेब्स की लिस्ट में टॉप पर एक्टर युद्धवीर अहलावत हैं। युद्धवीर इन दिनों Netflix कह फिल्म 'कर्तव्य' में अपने सपोर्टिंग रोल के लिए खूब तारीफें बटोर रहा है, जिसमें सैफ अली खान मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में, युद्धवीर एक 14 साल के लड़के का किरदार निभा रहे हैं, जिसे बहला-फुसलाकर एक 'हिट जॉब' (किसी की हत्या) करने के लिए राजी किया जाता है, और सैफ का किरदार (एक पुलिसवाला) उसे बचाने का जिम्मा उठाता है। हर किसी ने युद्धवीर की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है। 15 मई को Netflix पर फिल्म रिलीज होने के बाद से युद्धवीर के IMDb प्रोफाइल पर आने वाले लोगों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है।
कौन हैं युद्धवीर अहलावत ?
बता दें कि युद्धवीर अहलावत हरियाणा के रहने वाले हैं। साल 2019 में फिल्म 'सांड की आंख' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद से वे 'लव हॉस्टल' और वेब सीरीज 'को-एड' के अलावा हाल में 'कर्तव्य' में भी नजर आए। उन्होंने कुछ समय पहले अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि भले ही वह छोटे दिखते हों, लेकिन असल में वे नाबालिग नहीं हैं।
लिस्ट में ये स्टार्स भी हैं शामिल
युद्धवीर अहलावत के अलावा टॉप 30 IMDb की लिस्ट में ऐश्वर्या राय (कान फिल्म फेस्टिवल के बाद नंबर 3 पर), विजय (तमिलनाडु CM का पद संभालने के बाद नंबर 4 पर), साथ ही जूनियर NTR (नंबर 24 पर) और शाहरुख खान (टॉप 30 से बाहर) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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