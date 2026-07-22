मधुबाला की मौत की खबर सुन बीमार हालत में घर पहुंचीं थीं मीना कुमारी, एक्ट्रेस को देख फूटकर रो पड़ीं

मधुबाला की मौत की खबर सुन बीमार हालत में घर पहुंचीं थीं मीना कुमारी, एक्ट्रेस को देख फूटकर रो पड़ीं
मधुबाला की मौत वाले दिन हॉस्पिटल में एडमिट थीं मीना कुमारी। खबर मिलते ही मधु के घर पहुंचीं। एक्ट्रेस को किया आखिरी सलाम। मधु को ऐसा देखकर फूटकर रो पड़ी थीं मीना कुमारी।
गुजरे जमाने की दो बड़ी हीरोइन, मधुबाला और मीना कुमारी। एक ऐसा समय था कि ये दोनों ही हीरोइन अपने काम से इंडस्ट्री पर राज कर रही थीं। दोनों में कई और समानताएं भी थीं, जैसे गरीबी से उठना, परिवार का सहारा और फिर कम उम्र में मौत। हैरानी वाली बात तो ये है कि दोनों एक ही समय की हीरोइन थी लेकिन पब्लिक में इन्हें कम ही देखा गया। एक फिल्म के स्क्रीनिंग पर इनकी मुलाकात की एक तस्वीर खूब वायरल हुई। पब्लिक में बेशक इन्हें कम ही देखा गया लेकिन जब मधुबाला ने दुनिया छोड़ी तो उनके घर पहुंचने वाली हस्तियों में मीना भी शामिल थीं। बीमारी हालत में मीना ने उनके घर की सीढियां चढ़ी और मधुबाला को अंतिम विदाई दी।
मीना कुमारी और मधुबाला में कमाल अमरोही की वजह से नहीं था कोई विवाद
मीना कुमार और मधुबाला के रिश्ते के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। हां, कुछ रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि 1949 में आई फिल्म महल की शूटिंग के दौरान मधुबाला को डायरेक्टर कमाल अमरोही से प्यार हो गया था। लेकिन वो पहले से ही मीना कुमारी के साथ शादीशुदा थे। इसी वजह से दोनों हीरोइन के बीच खास रिश्ता नहीं था। लेकिन इस रिपोर्ट को सच नहीं माना जा सकता। क्योंकि मीना और कमाल की शादी 1952 से 1964 तक चली थी। ऐसे में 1949 मीना कुमारी से शादी का दावा गलत साबित होता है। इस समय के दौरान मधुबाला और कमाल अमरोही के बीच कोई रिश्ता नहीं था।
पल पल मर रही थीं मधुबाला
कई रिपोर्ट के मुताबिक मीना कुमारी और मधुबाला की पब्लिक में मुलाकातें कम हुई हो लेकिन दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे के लिए इज्जत और काम के प्रति जुनून का सम्मान करती थीं। 60 के दशक में दोनों ही हीरोइन बीमारियों से जूझ रही थीं। मधुबाला दिल में छेद होने की वजह से पल-पल मर रही थीं, तो मीना कुमारी को अधिक शराब पीने की वजह से लिवर सिरोसिस हो गया था। अक्सर एक्ट्रेस हॉस्पिटल में भर्ती होतीं।
मधुबाला के आखिरी दिन
मधुबाला अपने आखिरी के कुछ दिनों में दर्द और तकलीफ से भरी जिंदगी जी रही थीं। किशोर कुमार के मुताबिक वो दर्द में चिल्लाती और रोती थीं। अपने जीवन के आखिरी दिन 22 फरवरी 1969 को उन्हें तेज बुखार आया, उल्टियां हुईं। परिवार ने किशोर कुमार को जल्द आने को कहा। मधुबाला ने कहा कि अब उनके ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च नहीं किया जाए। उन्हें शांति से जाने दिया जाए। अगली सुबह 23 फरवरी की सुबह मधुबाला ने अपनी आखिरी सांस ली।
मीना कुमारी ने मधुबाला को किया था आखिरी सलाम
मधुबाला की मौत की खबर तेजी से इंडस्ट्री में फैल गई थी। एक्ट्रेस को आखिरी विदाई देने के लिए इंडस्ट्री से तमाम बड़े कलाकार, डायरेक्टर शामिल हुए। पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार, सुनील दत्त, प्रेमनाथ, कमाल अमरोही उनके जनाजे में शामिल हुए। और एक्ट्रेस नरगिस उनके घर पहुंची, रोती हुईं उनकी बहनों को संभाला। रोर्ट के मुताबिक जिस दिन मधुबाला ने दुनिया छोड़ी उसी दिन मीना कुमारी हॉस्पिटल में एडमिट थीं। खबर मिलते ही एक्ट्रेस बुरी हालत में मधुबाला के घर पहुंची। उनमें सीढियां चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन वो मधु को आखिरी बार देखना चाहती थीं।
मधुबाला को देख रो पड़ीं मीना कुमारी
मधुबाला के घर पहले से ही नरगिस मौजूद थीं। उन्होंने बीमार मीना कुमारी को वहां देखकर हैरानी जताई और आने को मना किया। लेकिन मीना कुमारी ने कहा, ‘मुझे इसे आखिरी बार देखना था तो आना ही था’, इसके बाद मीना, मधुबाला को देख रो पड़ीं। इसके कुछ सालों बाद 31 मार्च 1972 को लिवर की बीमारी की वजह से मीना कुमारी भी चल बसीं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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