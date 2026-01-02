Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडIkkis Star Cast Fees Not Dharmendra But This Actor Get More Fees
धर्मेंद्र नहीं इस एक्टर को मिली ज्यादा फीस, जानें इक्कीस स्टार कास्ट में किसे कितने मिले पैसे

धर्मेंद्र नहीं इस एक्टर को मिली ज्यादा फीस, जानें इक्कीस स्टार कास्ट में किसे कितने मिले पैसे

संक्षेप:

फिल्म इक्कीस को लेकर काफी समय से बज था। यह फिल्म सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर आधारित है। जानें अब इस फिल्म की स्टार कास्ट में किसे कितनी फीस मिली है। 

Jan 02, 2026 12:14 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फिल्म इक्कीस नए साल पर यानी 1 जनवरी पर रिलीज हुई है। यह फिल्म कई वजह से खास है। एक तो इस मूवी के जरिए अमिताभ बच्चन के नाती अग्सत्य नंदा थिएटर डेब्यू कर रहे हैं। इसी के साथ सिमर भाटिया भी डेब्यू कर रही हैं जो अक्षय कुमार की भांजी हैं। वहीं धर्मेंद्र की भी यह आखिरी फिल्म है। फिल्म को अब तक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आज हम आपको बताते हैं कि फिल्म की स्टार कास्ट को कितनी फीस मिल रही है। जानें सबसे ज्यादा फीस किसने ली है और आप हैरान हो जाएंगे कि धर्मेंद्र सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर नहीं हैं।

अगस्त्य नंदा

एशिया नेट की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त्य ने फिल्म के लिए 70 लाख रुपये लिए हैं जो फिल्म के लीड हीरो हैं।

जयदीप अहलावत

इसके बाद जयदीप अहलावत हैं और उन्होंने फिल्म के लिए 50 लाख रुपये लिए हैं। फिल्म में उनका अहम किरदार है। इतना ही नहीं उनके काम को काफी पसंद भी किया जा रहा है।

धर्मेंद्र

धर्मेंद्र जिनकी यह आखिरी फिल्म है, उन्हें इस मूवी के लिए 20 लाख रुपये लिए हैं। फिल्म में उन्होंने अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाया है।

सिमर भाटिया

सिमर भाटिया जिनका यह पहला ही बॉलीवुड प्रोजेक्ट है, उन्होंने इस मूवी के लिए 5 लाख रुपये लिए हैं।

फिल्म का बजट

फिल्म इक्कीस की बात करें तो यह 40-60 करोड़ के बजट में बनी है। फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म पहले दिसंबर को रिलीज होने वाली थी। लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को आगे खिसका दिया। धर्मेंद्र इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे। वह इसे देखना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उनका निधन हो गया।

ये भी पढ़ें:इक्कीस के पहले दिन कमाई से अगस्त्य ने किया कमाल, इस मामले में रणबीर को पछाड़ा

इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल भी आए थे। दोनों इस दौरान पिता को याद कर इमोशनल हो गए थे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
ikkis Dharmendra Deol agastya nanda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।