धर्मेंद्र नहीं इस एक्टर को मिली ज्यादा फीस, जानें इक्कीस स्टार कास्ट में किसे कितने मिले पैसे

संक्षेप: फिल्म इक्कीस को लेकर काफी समय से बज था। यह फिल्म सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर आधारित है। जानें अब इस फिल्म की स्टार कास्ट में किसे कितनी फीस मिली है।

फिल्म इक्कीस नए साल पर यानी 1 जनवरी पर रिलीज हुई है। यह फिल्म कई वजह से खास है। एक तो इस मूवी के जरिए अमिताभ बच्चन के नाती अग्सत्य नंदा थिएटर डेब्यू कर रहे हैं। इसी के साथ सिमर भाटिया भी डेब्यू कर रही हैं जो अक्षय कुमार की भांजी हैं। वहीं धर्मेंद्र की भी यह आखिरी फिल्म है। फिल्म को अब तक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आज हम आपको बताते हैं कि फिल्म की स्टार कास्ट को कितनी फीस मिल रही है। जानें सबसे ज्यादा फीस किसने ली है और आप हैरान हो जाएंगे कि धर्मेंद्र सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर नहीं हैं।

अगस्त्य नंदा एशिया नेट की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त्य ने फिल्म के लिए 70 लाख रुपये लिए हैं जो फिल्म के लीड हीरो हैं।

जयदीप अहलावत इसके बाद जयदीप अहलावत हैं और उन्होंने फिल्म के लिए 50 लाख रुपये लिए हैं। फिल्म में उनका अहम किरदार है। इतना ही नहीं उनके काम को काफी पसंद भी किया जा रहा है।

धर्मेंद्र धर्मेंद्र जिनकी यह आखिरी फिल्म है, उन्हें इस मूवी के लिए 20 लाख रुपये लिए हैं। फिल्म में उन्होंने अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाया है।

सिमर भाटिया सिमर भाटिया जिनका यह पहला ही बॉलीवुड प्रोजेक्ट है, उन्होंने इस मूवी के लिए 5 लाख रुपये लिए हैं।

फिल्म का बजट फिल्म इक्कीस की बात करें तो यह 40-60 करोड़ के बजट में बनी है। फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म पहले दिसंबर को रिलीज होने वाली थी। लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को आगे खिसका दिया। धर्मेंद्र इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे। वह इसे देखना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उनका निधन हो गया।