इक्कीस की स्क्रीनिंग से क्यों चर्चा में आई बॉबी देओल की शर्ट, आपको पता है धर्मेंद्र से कनेक्शन?
धुरंधर की स्क्रीनिंग से कई तस्वीरें और वीडियोज वायरल हैं। इनमें बॉबी देओल देओल भी नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म में उन्होंने जो शर्ट पहनी थी उसका उनके पिता से खास कनेक्शन है, आपने नोटिस किया?
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज हो रही है। मूवी की स्क्रीनिंग 29 दिसंबर को हुई और उनके दोनों बेटे इस दौरान इमोशनल दिखे। सनी देओल और बॉबी दोनों ही पिता की तस्वीर के सामने पोज देते दिखे थे। वहीं बॉबी की शर्ट के भी चर्चे हैं। दरअसल उन्होंने स्क्रीनिंग पर अपने डैड धर्मेंद्र की शर्ट पहनी थी। सोशल मीडिया पर बॉबी की क्लिप्स वायरल हैं लोग ये देखकर इमोशनल हो रहे हैं।
शर्ट का धर्मेंद्र कनेक्शन
इक्कीस की स्क्रीनिंग पर बॉबी देओल व्हाइट शर्ट पहने दिख रहे हैं जिस पर ब्लैक कलर से पत्तियां बनी दिख रही हैं। यह शर्ट धर्मेंद्र की है और वह कुछ मौकों पर इसे पहन चुके हैं। बॉबी की क्लिप वायरल होने के बाद लोग भी लेजंडरी एक्टर को याद कर रहे हैं।
इमोशनल हुए फैन
क्लिप पर एक यूजर ने लिखा है, एक पिता की अहमियत वही समझ सकता है जिसने अपने पिता को खोया है। एक ने लिखा है, अपने तो अपने होते हैं। एक कमेंट है, मैं इमोशनल हो रहा हूं। कई लोग हार्ट इमोजी बनाकर धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं।
चर्चा में है इक्कीस
इक्कीस की स्क्रीनिंग के कई मोमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मूवी में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी हैं। जब रेखा इवेंट में पहुंचीं तो अगस्त्य की तस्वीर को किस किया। सनी देओल भी अपने पिता के बड़े से पोस्टर को देखकर उसके पास जाकर पोज देने पहुंचे। उनकी आंखें नम थीं। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हो चुका है। इक्कीस एक वॉर फिल्म है जिसमें लोग धर्मेंद्र का अहम रोल है। फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्शन दिया है।
Kajal Sharma
