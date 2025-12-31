Hindustan Hindi News
इक्कीस देखकर फूट-फूटकर रोए अरुण खेत्रपाल के भाई मुकेश; डायरेक्टर से की एक शिकायत…

संक्षेप:

Ikkis Movie: अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म इक्कीस की स्क्रीनिंग में शहीद अरुण खेत्रपाल के भाई मुकेश फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने अगस्त्य को गले लगाया और डायरेक्टर श्रीराम राघवन को बताया कि किस बात की शिकायत है।

Dec 31, 2025 12:02 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा हैं। दिवंगत लेजंडरी एक्टर धर्मेंद्र भी इक्कीस का हिस्सा हैं। फिल्म परम वीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर है। वह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। अरुण खेत्रपाल के भाई मुकेश खेत्रपाल ने फिल्म इक्कीस की स्क्रीनिंग देखी और अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने अगस्त्य नंदा को गले लगाकर तारीफ की और डायरेक्टर श्रीराम राघवन से एक शिकायत भी की।

फूट-फूटकर रोए मुकेश खेत्रपाल

पीवीआर सिनेमाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें मुकेश खेत्रपाल फिल्म देखते नजर आ रहे हैं। इसके बाद वह फूट-फूटकर रोने लगते हैं। इसके बाद मुकेश बैठकर श्रीराम राघवन से बात करते हैं। वह बोलते हैं, 'मेरी शिकायत है कि आपने मुझे रुला दिया। आपने उन कुछ चीजों को फिर से जीवंत कर दिया जो मेरे दिमाग में थीं और जब एक-एक करके इनको स्क्रीन पर देखता गया, मैं बहुत इमोशनल हो गया और अपना रोना नहीं रोक पाया।

अगस्त्य नंदा को मिली शाबाशी

मुकेश आगे बोलते हैं, मैंने अब फिल्म देख ली है तो लग रहा है कि ये ट्रेलर से 10 गुनी, 20 गुनी या शायद 100 गुनी अच्छी है। जबरदस्त।' मुकेश लीड एक्टर अगस्त्य नंदा से भी बात करते दिखे। उन्होंने अगस्त्य से कहा, 'आप जो भी हैं लेकिन जिंदगीभर अरुण रहेंगे। ये चीज आपसे कोई नहीं ले सकता। शाबाश।'

कौन थे अरुण खेत्रपाल

सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल भारतीय सेना के एक युवा अधिकारी थे और टैंक कमांडर थे।। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने दुश्मन के कई टैंक तबाह किए थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल थी। युद्ध के दौरान वह वीरगति को प्राप्त हुए। मरणोंपरांत उन्हें परमवीर चक्र का सम्मान मिला। अगस्त्य नंदा ने फिल्म में अरुण का रोल निभाया है।

देखेें इक्कीस का ट्रेलर

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
