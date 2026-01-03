Hindustan Hindi News
इक्कीस के डायरेक्टर श्रीराम राघवन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, पहले पर 8.2 रेटिंग वाली ये मूवी

इक्कीस के डायरेक्टर श्रीराम राघवन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, पहले पर 8.2 रेटिंग वाली ये मूवी

संक्षेप:

फिल्ममेकर श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस हाल ही में रिलीज हुई है। उनकी इस फिल्म को सोशल मीडिया पर मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं। इस बीच जानते हैं श्रीराम राघवन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम।

Jan 03, 2026 09:18 pm IST
फिल्ममेकर श्रीराम राघवन का नाम इंडस्ट्री के शानदार डायरेक्टर्स में शामिल है। हाल ही में उनकी फिल्म इक्कीस रिलीज हुई है। इक्कीस सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। इक्कीस को सोशल मीडिया पर मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं। श्रीराम राघवन की इक्कीस के बीच हम आपको उनकी बाकी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं। श्रीराम राघवन की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में लिस्ट में पहले नंबर पर आयुष्मान खुराना की फिल्म अंधाधुन है। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी।

पहले नंबर पर आयुष्मान खुराना की फिल्म

boxofficeindia.com के मुताबिक, आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे और तबु की क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म अंधाधुन नंबर 1 पर है। इस फिल्म ने भारत में 73.37 करोड़ (नेट ग्रॉस) की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी।

अंधाधुन

बदलापुर

लिस्ट में दूसरे नंबर पर वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और यामी गौतम की फिल्म बदलापुर है। फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म ने भारत में 49.62 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी।

बदलापुर

एजेंट विनोद

लिस्ट में तीसरे नंबर पर सैफ अली खान और करीना कपूर की फिल्म एजेंट विनोद है। फिल्म ने भारत में 43 करोड़ 95 लाख 50 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है।

एजेंट विनोद

एक हसीना थी

लिस्ट में चौथे नंबर पर उर्मिला मातोंडकर की फिल्म एक हसीना थी। फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 4.64 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

एक हसीना थी

जॉनी गद्दार

लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2007 में आई फिल्म जॉनी गद्दार है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 4.05 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।

जॉनी गद्दार

आईएमडीबी की मानें तो श्रीराम राघवन को कुल 19 अवॉर्ड्स मिले हैं। इन अवॉर्ड्स में दो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स, 5 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (IIFA) अवॉर्ड्स, तीन नेशनल अवॉर्ड्स (अंधाधुन के लिए) शामिल हैं।

ikkis

