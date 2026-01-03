इक्कीस के डायरेक्टर श्रीराम राघवन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, पहले पर 8.2 रेटिंग वाली ये मूवी

संक्षेप: फिल्ममेकर श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस हाल ही में रिलीज हुई है। उनकी इस फिल्म को सोशल मीडिया पर मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं। इस बीच जानते हैं श्रीराम राघवन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम।

फिल्ममेकर श्रीराम राघवन का नाम इंडस्ट्री के शानदार डायरेक्टर्स में शामिल है। हाल ही में उनकी फिल्म इक्कीस रिलीज हुई है। इक्कीस सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। इक्कीस को सोशल मीडिया पर मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं। श्रीराम राघवन की इक्कीस के बीच हम आपको उनकी बाकी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं। श्रीराम राघवन की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में लिस्ट में पहले नंबर पर आयुष्मान खुराना की फिल्म अंधाधुन है। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पहले नंबर पर आयुष्मान खुराना की फिल्म boxofficeindia.com के मुताबिक, आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे और तबु की क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म अंधाधुन नंबर 1 पर है। इस फिल्म ने भारत में 73.37 करोड़ (नेट ग्रॉस) की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी।

बदलापुर लिस्ट में दूसरे नंबर पर वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और यामी गौतम की फिल्म बदलापुर है। फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म ने भारत में 49.62 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी।

एजेंट विनोद लिस्ट में तीसरे नंबर पर सैफ अली खान और करीना कपूर की फिल्म एजेंट विनोद है। फिल्म ने भारत में 43 करोड़ 95 लाख 50 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है।

एक हसीना थी लिस्ट में चौथे नंबर पर उर्मिला मातोंडकर की फिल्म एक हसीना थी। फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 4.64 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

जॉनी गद्दार लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2007 में आई फिल्म जॉनी गद्दार है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 4.05 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।