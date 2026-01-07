दर्द में थे धर्मेंद्र, सुबह 3 बजे शूट किया था डांस सीक्वेंस, कोरियोग्राफर ने बताया एक्टर की आखिरी फिल्म का किस्सा
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज है। टीम ने दिवंगत एक्टर के साथ काम करने के दौरान के कई किस्से प्यार से शेयर किए। ऐसे में अब, कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने धर्मेंद्र को याद करते हुए बताया कि उन्होंने कैसे सुबह 3 बजे डांस सीन को पूरा किया।
रात 3 बजे डांस सीन किया पूरा
दरअसल, कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने हाल ही में पिंकविला को अपना इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में विजय ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को लेकर काफी सारी बातें शेयर कीं। विजय ने बताया कि वे एक कव्वाली सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे, जो उनके किरदार के कॉलेज रीयूनियन के समय का था। विजय ने कहा, 'यह सुबह करीब 2:30-3 बजे का समय था। हमने उनसे कहा कि उन्हें बस थोड़ा सा डांस करना है और वह जो भी करना चाहें, आराम से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। हमने उन्हें दिखाया कि दूसरे लड़के एक-दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर पैरों से एक स्टेप कर रहे थे। उन्होंने पूछा, 'मैं यह क्यों नहीं कर सकता?'
उनके लिए बार-बार उठना थोड़ा मुश्किल था...
विजय ने आगे बताया, 'टीम इस बात का ध्यान रख रही थी कि वेटरन एक्टर पर ज्यादा जोर न पड़े, इसलिए उन्होंने उनसे आराम से रहने, थोड़ा घूमने और बस म्यूजिक एन्जॉय करने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन वह अपना पूरा देने पर अड़े रहे। उन्होंने स्टेप्स करने की जिद की। वह बैठे हुए थे क्योंकि उनके लिए बार-बार उठना भी थोड़ा मुश्किल था... वह उठे और उन्होंने उस स्टेप को किया। आखिरकार, हमने उनसे कहा कि ऐसा न करें क्योंकि अगर हमें कई रिटेक लेने पड़े, तो यह उनके लिए फिजिकली बहुत थकाने वाला होगा। और सच कहूं तो, उस समय डांस करना उनके कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन पर्सनली, उनका सोचना था कि उन्हें अपना 100 परसेंट देना है। उन्हें यह भी लग रहा था कि कोई यह न सोचे कि वह यह नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने दिखाया कि वह कर सकते हैं। हम सोच रहे थे, 'वाह, यह शानदार है।'
बता दें कि 'इक्कीस' में धर्मेंद्र के अलावा फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और सिमर भाटिया जैसे कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
