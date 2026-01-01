इक्कीस की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत, पहले दिन कमाए इतने करोड़

संक्षेप: Ikkis Box Office: अगस्त्य नंदा की फिल्म 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छे रिव्यूज मिले हैं। हालांकि, अच्छे रिव्यूज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की धीमी शुरुआत हुई है।

नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र भी अहम किरदार निभाती नजर आए हैं। धर्मेंद्र के फैंस को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार था। इक्कीस को सोशल मीडिया पर भले ही अच्छे रिव्यूज मिले हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की धीमी शुरुआत हुई है।

पहले दिन इक्कीस ने कमाए कितने करोड़? sacnilk.com के रात 10 बजे तक के डेटा के मुताबिक, इक्कीस ने पहले दिन 7 करोड़ की कमाई की है। इक्कीस एक वॉर ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, विवान शाह और सिमर भाटिया जैसे कलाकार नजर आए हैं।

श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट की है फिल्म लेइक्कीस के डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। वहीं, फिल्म को अरिजीत बिस्वास, श्रीराम राघवन और पूजा लाधा सुरती ने लिखा है। यह फिल्म सच्ची कहानी से प्रेरित है। फिल्म इक्कीस सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर आधारित है।

सच्ची कहानी से प्रेरित है अगस्त्य की इक्कीस अरुण खेत्रपाल साल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। अरुण को मरणोपरांत 21 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अर्जुन की बहादुरी को इस तरह समझा जा सकता कि उन्होंने मरते-मरते भी दुश्मनों के कई टैंक्स तबाह कर दिए थे। फिल्म में अरुण खेत्रपाल का रोल अगस्त्य नंदा ने निभाया है।