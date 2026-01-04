Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडIkkis Box Office Day 3 Dharmendra Movie Beat Tu Mera Main Teri Main Tera Tu Meri But Fail Tu Surpass Dhurandhar
Ikkis Box Office : तीसरे दिन इक्कीस ने कार्तिक की मूवी को पछाड़ा, धुरंधर से वहीं…

Ikkis Box Office : तीसरे दिन इक्कीस ने कार्तिक की मूवी को पछाड़ा, धुरंधर से वहीं…

संक्षेप:

इक्कीस फिल्म से सबको काफी उम्मीद है और सब इसको लेकर इमोशनल भी हैं क्योंकि यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। फिल्म को रिव्यूज भी अच्छे ही मिले हैं।

Jan 04, 2026 06:45 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत की फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज हुई है। फिल्म ने पहले दिन जहां 7 करोड़ कमाए, वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट आई थी। शनिवार को हालांकि फिल्म की कमाई में थोड़ा उछाल आया है क्योंकि वीकेंड है। अब रविवार में भी फिल्म से अच्छी उम्मीद है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कितनी हुई अब तक की कमाई

शनिवार को फिल्म ने 4.65 करोड़ कमाए हैं। तो पहले दिन 7, दूसरे दिन 3.5 और तीसरे दिन की कमाई को मिलाकर मूवी ने अब तक 15.15 करोड़ की कमाई कर ली है। रविवार को फिल्म की कमाई से अच्छी उम्मीद है।

कार्तिक-अन्नया की फिल्म को पछाड़ा

वैसे इस कमाई के साथ फिल्म ने शनिवार को कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी को पछाड़ दिया है। इस फिल्म ने शनिवार को 0.65 करोड़ कमाए हैं।

धुरंधर से रह गई पीछे

हालांकि धुरंधर से मूवी पीछे ही है। शनिवार को धुरंधर ने अपने 30वें दिन 11.75 करोड़ की कमाई की है।

अगस्त्य-सिमर का डेब्यू और धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

इक्कीस की बात करें तो श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इस मूवी से अगस्त्य का थिएटर डेब्यू हो रहा है। वहीं सिमर भाटिया की भी यह पहली फिल्म है जो अक्षय कुमार की भांजी हैं।

वहीं धर्मेंद्र की यह आखिरी मूवी है। वह इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन रिलीज से पहले ही उनका निधन हो गया। फैंस इस फिल्म के जरिए धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:इक्कीस के पहले दिन कमाई से अगस्त्य ने किया कमाल, इस मामले में रणबीर को पछाड़ा

पहले यह फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को आगे खिसका दिया और 1 जनवरी यानी नए साल के मौके पर मूवी को रिलीज किया गया। देओल परिवार भी इस फिल्म से इमोशनली काफी जुड़े हैं और इसकी स्क्रीनिंग में भी पिता के लिए आए थे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
ikkis

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।