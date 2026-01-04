Ikkis Box Office : तीसरे दिन इक्कीस ने कार्तिक की मूवी को पछाड़ा, धुरंधर से वहीं…

संक्षेप: इक्कीस फिल्म से सबको काफी उम्मीद है और सब इसको लेकर इमोशनल भी हैं क्योंकि यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। फिल्म को रिव्यूज भी अच्छे ही मिले हैं।

अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत की फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज हुई है। फिल्म ने पहले दिन जहां 7 करोड़ कमाए, वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट आई थी। शनिवार को हालांकि फिल्म की कमाई में थोड़ा उछाल आया है क्योंकि वीकेंड है। अब रविवार में भी फिल्म से अच्छी उम्मीद है।

कितनी हुई अब तक की कमाई शनिवार को फिल्म ने 4.65 करोड़ कमाए हैं। तो पहले दिन 7, दूसरे दिन 3.5 और तीसरे दिन की कमाई को मिलाकर मूवी ने अब तक 15.15 करोड़ की कमाई कर ली है। रविवार को फिल्म की कमाई से अच्छी उम्मीद है।

कार्तिक-अन्नया की फिल्म को पछाड़ा वैसे इस कमाई के साथ फिल्म ने शनिवार को कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी को पछाड़ दिया है। इस फिल्म ने शनिवार को 0.65 करोड़ कमाए हैं।

धुरंधर से रह गई पीछे हालांकि धुरंधर से मूवी पीछे ही है। शनिवार को धुरंधर ने अपने 30वें दिन 11.75 करोड़ की कमाई की है।

अगस्त्य-सिमर का डेब्यू और धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस की बात करें तो श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इस मूवी से अगस्त्य का थिएटर डेब्यू हो रहा है। वहीं सिमर भाटिया की भी यह पहली फिल्म है जो अक्षय कुमार की भांजी हैं।

वहीं धर्मेंद्र की यह आखिरी मूवी है। वह इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन रिलीज से पहले ही उनका निधन हो गया। फैंस इस फिल्म के जरिए धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने जा रहे हैं।