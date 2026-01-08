Hindustan Hindi News
Ikkis Box Office Day 7: बॉक्स ऑफिस पर डगमगाई या लगाई छलांग? जानें बुधवार को क्या रहा 'इक्कीस' का हाल

Jan 08, 2026 05:50 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Ikkis Box Office Collection Day 7: बॉलीवुड दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी मूवी 'इक्कीस' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। धर्मेंद्र की इस मूवी को देख फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा लीड किरदार में हैं। इनके अलावा जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और सिमर भाटिया जैसे कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता। 'इक्कीस' मूवी 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऐसे में अब 'इक्कीस' के 7वें दिन के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

7 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर डगमगाई या लगाई छलांग?

निर्देशक श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी 'इक्कीस' को क्रिटिक्स के साथ-साथ दर्शकों के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। ये फिल्म सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बनी है, जो साल 1971 की भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गए थे। अरुण का रोल 'इक्कीस' में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने निभाया है। 'इक्कीस' का सामना रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', 'अवतार 3' और 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से हुआ। 'इक्कीस' ने 7 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब 'इक्कीस' के बुधवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'इक्कीस' ने 7वें दिन खबर लिखने तक 1.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 24.25 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'इक्कीस' का कलेक्शन

डे 17 करोड़ रुपये
डे 23.5 करोड़ रुपये
डे 34.65 करोड़ रुपये
डे 45 करोड़ रुपये
डे 51.35 करोड़ रुपये
डे 61.6 करोड़ रुपये
डे 71.15 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन24.25 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
