Ikkis Box Office Day 6: 'इक्कीस' की कमाई में आया उछाल, अगस्त्य नंदा की फिल्म ने मंगलवार को कर डाली इतनी कमाई

Jan 07, 2026 06:07 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Ikkis Box Office Collection Day 6: बॉलीवुड दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी मूवी 'इक्कीस' को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। इस मूवी को देख फैंस काफी इमोशनल भी हो रहे हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा लीड किरदार में हैं। इनके अलावा जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और सिमर भाटिया जैसे कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता। 'इक्कीस' मूवी 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऐसे में अब 'इक्कीस' के 6वें दिन के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

मंगलवार को आया 'इक्कीस' की कमाई में उछाल

निर्देशक श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी 'इक्कीस' को क्रिटिक्स के साथ-साथ दर्शकों के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। ये फिल्म सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बनी है, जो साल 1971 की भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गए थे। अरुण का रोल 'इक्कीस' में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने निभाया है। 'इक्कीस' के सामने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', 'अवतार 3' और 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' जैसी फिल्मों हैं। 'इक्कीस' ने 7 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब 'इक्कीस' के मंगलवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'इक्कीस' ने 6वें दिन खबर लिखने तक 1.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 23.00 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'इक्कीस' का कलेक्शन

डे 1 7 करोड़ रुपये
डे 2 3.5 करोड़ रुपये
डे 34.65 करोड़ रुपये
डे 4 5 करोड़ रुपये
डे 5 1.35 करोड़ रुपये
डे 61.50 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन23.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
