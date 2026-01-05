Ikkis Box Office : क्या धुरंधर के आगे पस्त पड़ रही इक्कीस, जानें 4 दिन में कितने करोड़ कमाए

संक्षेप: फिल्म इक्कीस से जितनी उम्मीद थी, उस हिसाब से मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं कर पा रही है। फिल्म की काफी स्लो कमाई हो रही है और अब 4 दिन में जानें मूवी ने कितने करोड़ कमा लिए हैं।

अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया और धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस के रविवार दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है। फिल्म से जितनी उम्मीद थी, उस हिसाब से मूवी ने कम ही कमाए हैं क्योंकि वीकेंड पर भी फिल्म की कमाई में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। रविवार को फिल्म ने सिर्फ 5 करोड़ कमाए हैं।

कितनी हुई कमाई सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन 7 करोड़, दूसरे दिन 3.5, तीसरे दिन 4.65 और चौथे दिन 5 करोड़ की कमाई के हिसाब से मूवी ने टोटल 20.15 करोड़ की कमाई कर ली है।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन वहीं बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी ने वर्ल्डवाइड 19.36 करोड़ की कमाई की है।

इक्कीस की कहानी इक्कीस के बारे में बता दें कि यह एक वॉर ड्रामा फिल्म में है जिसमें सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की स्टोरी को बताया गया है। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान शहीद हो गए थे।

फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है और लिखा भी उन्होंने है अरिजित बिस्वास और पूजा लाधा के साथ। फिल्म में धर्मेंद्र, अगस्त्य, सिमर के अलावा जयदीर अहलावत और राहुल देव भी हैं।

अगस्त्य-सिमर का थिएटर डेब्यू इस फिल्म के जरिए अगस्त्य और सिमर ने थिएटर डेब्यू किया है। वैसे अगस्त्य पहले जोया अख्तर की द आर्चीज में काम कर चुके हैं, लेकिन थिएटर में रिलीज होने वाली यह उनकी पहली फिल्म है। वहीं सिमर का यह पहला ही बॉलीवुड प्रोजेक्ट है और वह अक्षय कुमार की भांजी हैं।