Ikkis Box Office : दूसरे दिन कमाई में आई गिरावट, फिल्म ने 2 दिन में कमाए इतने करोड़

संक्षेप:

इक्कीस फिल्म को लेकर काफी समय से बज था क्योंकि यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। वह इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे और अपने आखिरी इंटरव्यू में भी उन्होंने सभी से फिल्म देखने की रिक्वेस्ट की थी।

Jan 03, 2026 07:17 am IST
अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया और धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस की कमाई में शुक्रवार को गिरावट आई है। नए साल के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने जहां 7 करोड़ से शुरुआत की थी। वहीं शुक्रवार को फिल्म ने सिर्फ 3.50 करोड़ कमाए हैं जो पहले दिन के मुकाबले काफी कम है।

टोटल कलेक्शन

फिल्म ने 2 दिन में टोटल 10.50 करोड़ की कमाई की है। खैर शुक्रवार को छुट्टी भी नहीं थी इसलिए भी गिरावट हुई होगी। लेकिन अब वीकेंड पर फिल्म की कमाई में उछाल की उम्मीद है। वैसे फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से भी अच्छा रिस्पॉन्स ही मिला है।

किस पर आधारित है फिल्म

इक्कीस के बारे में बता दें कि यह सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर आधारित है जो देश के लिए लड़ते हुए 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उन्हें परम वीर चक्र से भी मिला था। फिल्म में अगस्त्य ने अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। वहीं धर्मेंद्र ने अरुण खेत्रपाल के पिता का।

इस फिल्म के जरिए अगस्त्य और सिमर का थिएटर डेब्यू हुआ है। अगस्त्य जो अमिताभ बच्चन के नाती हैं, वैसे वह पहले जोया अख्तर की द आर्चीज में काम कर चुके हैं, लेकिन यह उनकी पहली फिल्म है जो थिएटर में रिलीज हुई है। वहीं अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया का यह पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट है। धर्मेंद्र की यह आखिरी फिल्म है। वह इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन रिलीज से पहले उनका निधन हो गया।

धुरंधर से टक्कर

इक्कीस का बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर से कॉम्पटीशन है जो पिछले कई दिनों से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और इस दौरान जो भी मूवीज रिलीज हुई हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। धुरंधर ने वहीं शुक्रवार को यानी रिलीज के 29वें दिन सिर्फ 6.63 करोड़ कमाए। पहली बार फिल्म ने सिंगल डिजिट में कमाई की है। अब तक धुरंधर ने टोटल 745.63 करोड़ कमा लिए हैं।

