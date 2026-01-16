Hindustan Hindi News
Ikkis Box Office Day 15: पंद्रह दिनो में ही धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का हुआ बुरा हाल, बजट निकाल पाना हुआ मुश्किल

संक्षेप:

Jan 16, 2026 09:37 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Ikkis Box Office Collection Day 15: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' के रिलीज का दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म को क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। हर कोई 'इक्कीस' में धर्मेंद्र को आखिरी बार भावुक हो उठा। मूवी में धर्मेंद्र के साथ अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और सिमर भाटिया जैसे कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता। 'इक्कीस' मूवी 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। 'इक्कीस' के रिलीज को 15 दिन हो गए हैं। ऐसे में अब फिल्म के गुरुवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

बजट निकालना हुआ मुश्किल

निर्देशक श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी 'इक्कीस' सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बनी है, जो साल 1971 की भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गए थे। 'इक्कीस' का सामना रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', 'अवतार 3' और 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' जैसी फिल्मों से हुआ। वहीं, प्रभास की 'द राजा साब' भी रिलीज हो गई है। 'इक्कीस' ने 7 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब 'इक्कीस' के गुरुवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'इक्कीस' ने 15वें दिन खबर लिखने तक 0.43 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 30.57 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'इक्कीस' का कलेक्शन

ओपनिंग डे 1- 7 करोड़ रुपये
फर्स्ट वीक25.5 करोड़ रुपये
डे 90.85 करोड़ रुपये
डे 101.15 करोड़ रुपये
डे 111.3 करोड़ रुपये
डे 120.4 करोड़ रुपये
डे 130.42 करोड़ रुपये
डे 140.52 करोड़ रुपये
डे 150.43 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन 30.57 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
