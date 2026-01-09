Hindustan Hindi News
Ikkis Box Office : कछुए की चाल सी आगे बढ़ रही इक्कीस, जानें फिल्म ने कितने करोड़ कमाए

Ikkis Box Office : कछुए की चाल सी आगे बढ़ रही इक्कीस, जानें फिल्म ने कितने करोड़ कमाए

संक्षेप:

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस काफी कम स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। धुरंधर के तूफान के बीच रिलीज हुई इक्कीस, बस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है।

Jan 09, 2026 07:18 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया और धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस की कमाई में काफी गिरावट आ गई है। पिछले कुछ दिनों से मूवी सिर्फ 1 करोड़ के लगभग कमा रही है।अब फिल्म के गुरुवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी आ गई है और सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक इक्कीस ने ने सिर्फ 1.35 करोड़ ही कमाए हैं।

इस कमाई के साथ इक्कीस ने 8 दिन में टोटल 25.6 करोड़ कमा लिए हैं।

गुरुवार7 करोड़
शुक्रवार3.5 करोड़
शनिवार4.65 करोड़
रविवार5 करोड़
सोमवार1.35 करोड़
मंगलवार1.6 करोड़
बुधवार1.15 करोड़
गुरुवार1.35 करोड़
टोटल25.6 करोड़

फिल्म की कहानी

फिल्म की बात करें तो इक्कीस, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर आधारित हैं जो देश की रक्षा के इंडो-पाक वॉर के दौरान लिए 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

फिल्म में अगस्त्य, सिमर और धर्मेंद्र के अलावा जयदीप अहलावत, विवान शाह, सिकंदर खेर भी अहम किरदार में हैं। इक्कीस को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। वहीं उन्होंने इसे लिखा भी है, अरिजीत बिस्वास और पूजा लाधा सूर्ति के साथ।

इक्कीस के जरिए अगस्त्य और सिमर ने थिएटर डेब्यू किया है। सिमर, अक्षय कुमार की भांजी हैं और यह उनका पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट है। वहीं अगस्त्य, अमिताभ बच्चन के नाती, इससे पहले जोया अख्तर की द आर्चीज में काम कर चुके हैं जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी। थिएटर पर रिलीज होने वाली यह उनकी पहली फिल्म है।

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र की यह आखिरी फिल्म है। पहले यह फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन नवंबर में धर्मेंद्र का निधन हो गया। इसके बाद फिल्म की रिलीज डेट को 1 जनवरी कर दिया गया था।

धर्मेंद्र इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, इतना ही नहीं डायरेक्टर श्रीराम ने बताया था कि वह उन्होंने धर्मेंद्र को आधी फिल्म दिखा दी थी, लेकिन आधी वह नहीं देख पाए, इसलिए उन्हें इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि वह धर्मेंद्र को पूरी फिल्म नहीं दिखा पाए।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
