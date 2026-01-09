Ikkis Box Office : कछुए की चाल सी आगे बढ़ रही इक्कीस, जानें फिल्म ने कितने करोड़ कमाए
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस काफी कम स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। धुरंधर के तूफान के बीच रिलीज हुई इक्कीस, बस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है।
अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया और धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस की कमाई में काफी गिरावट आ गई है। पिछले कुछ दिनों से मूवी सिर्फ 1 करोड़ के लगभग कमा रही है।अब फिल्म के गुरुवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी आ गई है और सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक इक्कीस ने ने सिर्फ 1.35 करोड़ ही कमाए हैं।
इस कमाई के साथ इक्कीस ने 8 दिन में टोटल 25.6 करोड़ कमा लिए हैं।
|गुरुवार
|7 करोड़
|शुक्रवार
|3.5 करोड़
|शनिवार
|4.65 करोड़
|रविवार
|5 करोड़
|सोमवार
|1.35 करोड़
|मंगलवार
|1.6 करोड़
|बुधवार
|1.15 करोड़
|गुरुवार
|1.35 करोड़
|टोटल
|25.6 करोड़
फिल्म की कहानी
फिल्म की बात करें तो इक्कीस, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर आधारित हैं जो देश की रक्षा के इंडो-पाक वॉर के दौरान लिए 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
फिल्म में अगस्त्य, सिमर और धर्मेंद्र के अलावा जयदीप अहलावत, विवान शाह, सिकंदर खेर भी अहम किरदार में हैं। इक्कीस को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। वहीं उन्होंने इसे लिखा भी है, अरिजीत बिस्वास और पूजा लाधा सूर्ति के साथ।
इक्कीस के जरिए अगस्त्य और सिमर ने थिएटर डेब्यू किया है। सिमर, अक्षय कुमार की भांजी हैं और यह उनका पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट है। वहीं अगस्त्य, अमिताभ बच्चन के नाती, इससे पहले जोया अख्तर की द आर्चीज में काम कर चुके हैं जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी। थिएटर पर रिलीज होने वाली यह उनकी पहली फिल्म है।
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म
धर्मेंद्र की यह आखिरी फिल्म है। पहले यह फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन नवंबर में धर्मेंद्र का निधन हो गया। इसके बाद फिल्म की रिलीज डेट को 1 जनवरी कर दिया गया था।
धर्मेंद्र इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, इतना ही नहीं डायरेक्टर श्रीराम ने बताया था कि वह उन्होंने धर्मेंद्र को आधी फिल्म दिखा दी थी, लेकिन आधी वह नहीं देख पाए, इसलिए उन्हें इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि वह धर्मेंद्र को पूरी फिल्म नहीं दिखा पाए।
