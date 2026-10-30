IIFA Awards 2026 Winners: धुरंधर की आंधी में सब झुके, रणवीर और अनीत पड्डा के सिर सजा बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस का ताज
आईफा अवॉर्ड्स 2026 के विनर्स की लिस्ट आ गई है और इस लिस्ट में जिस फिल्म ने अपना कमाल दिखाया है वो है धुरंधर 2। इसके अलावा जानें बाकी विनर्स के बारे में।
इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी(आईफा) 26वें एडिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। शुक्रवार को आईफा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर विनर्स की अनाउंसमेंट की है। आईफा में धुरंधर 2 ने कमाल कर दिखाया है। फिल्म ने कई कैटेग्री में जीत हासिल की है। वहीं आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने भी धमाल मचाया है।
पॉपुलर कैटेगरी
बेस्ट फिल्म : ज्योति देशपांडे, आदित्य धर, लोकेश धर-धुरंधर
बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म : 20 सेंचुरी स्टूडियोज, जोन लैनदाउ, जेम्स कैमरून- अवतार: फायर एंड ऐश
बेस्ट डायरेक्टर : आदित्य धर- धुरंधर
बेस्ट एक्ट्रेस (लीडिंग रोल) : अनीत पड्डा (सैयारा)
बेस्ट एक्टर (लीडिंग रोल) : रणवीर सिंह - धुरंधर
बेस्ट एक्ट्रेस (सपोर्टिंग रोल) : हुमा कुरैशी- जॉली एलएलबी 3
बेस्ट एक्टर (सपोर्टिंग रोल) : संजय दत्त- धुरंधर
बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल : अक्षय खन्ना- धुरंधर
बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन : शाश्वत सचदेव- धुरंधर
बेस्ट स्टोरी (ओरिजनल) : आदित्य धर- धुरंधर
बेस्ट स्टोरी (अडैप्टे) : बशरत पीर, सुमित रॉय, नीरज घायवन - होमबाउंड
बेस्ट लिरिक्स : इरशाद कामिल- सैयारा
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) : फहीम अब्दुल्लाह- सैयारा
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) : श्रेया घोषाल- सैयारा (रेप्राइज- फीमेल)
बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग रोल (मेल)- जयदीप अहलावत (पाताल लोक 2)
बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग रोल (फीमेल)- तिलोत्तमा शोम (पाताल लोक 2)
बेस्ट ओरिजनल स्टोरी - पाताल लोक 2
बेस्ट डॉक्यू सीरीज/ डॉक्यू फिल्म : नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विस इंडिया एलएलपी, राकेश रोशन और शशि रंजन - द रोशन
बेस्ट रिएलिटी/ नॉन स्क्रिप्टिड : बीबीसी स्टूडियोज, ऑल3 मीडिया एंड प्राइम वीडियो- द ट्रेटर्स
बेस्ट टाइटल ट्रैक : उज्जवल गुप्ता- द बैड्स ऑफ बॉलीवुड
डेब्यू कैटेगरी
बेस्ट फीमेल डेब्यू : राशा थडानी -आजाद
बेस्ट मेल डेब्यू : अहान पांडे - सैयारा
डिजिटल फिल्म कैटेगरी
बेस्ट पिक्चर- बारामुल्ला
बेस्ट स्टोरी (ओरिजनल)- बारामुल्ला
बेस्ट डायरेक्शन- करण तेजपल (स्टोलन)
बेस्ट परफॉर्मेंस (लीडिंग रोल) मेल- अभिषेक बनर्जी (स्टोलन)
बेस्ट परफॉर्मेंस (लीडिंग रोल) फीमेल- सान्या मल्होत्रा( मिसेस)
बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग रोल फीमेल- मोनिका पंवार (निशाच्नी 2)
बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग रोल मेल- अविनाश तिवारी ( द मेहता बॉय्ज)
डिजिटल सीरीज कैटेगरी
बेस्ट सीरीज- द बैड्स ऑफ बॉलीवुड
बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग रोल (फीमेल)- आन्या सिंह (द बैड्स ऑफ बॉलीवुड)
बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग रोल (मेल) - राघव जुयाल (द बैड्स ऑफ बॉलीवुड)
बेस्ट डायरेक्शन- आर्यन खान (द बैड्स ऑफ बॉलीवुड)
टेक्निकल कैटेगरी
बेस्ट सिनेमाटोग्राफी: विकास नोलखा- धुरंधर
बेस्ट स्क्रीनप्ले : आदित्य धर - धुरंधर
बेस्ट डायलॉग : आदित्य धर - धुरंधर
बेस्ट एडिटिंग : शिवकुमार वी - धुरंधर
बेस्ट कोरियोग्राफी : बोस्को लेस्ली मार्टिस- आवां जावां- वॉर 2
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर : ए आर रहमान- छावा
बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स : एसेम्बलेज एंटरटेनमेंट - छावा
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
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