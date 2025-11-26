Hindustan Hindi News
IFFI की क्लोजिंग सेरेमनी में धर्मेंद्र की फिल्म शोले की स्क्रीनिंग हुई कैंसल, जानें क्यों

संक्षेप:

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन शोले की जो स्क्रीनिंग होने वाली थी वो कैंसल कर दी गई है।

Wed, 26 Nov 2025 11:30 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
धर्मेंद्र का सोमवार सुबह को निधन हो गया। 89 की उम्र में वह हम सबको छोड़कर चले गए। उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री अभी सदमे में है। पानाजी का 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया धर्मेंद्र को स्पेशल ट्रिब्यूट देने वाले हैं क्लोजिंग सेरेमनी में।

1 मिनट का रखा जाएगा मौन

एनएफडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'हमें सोमवार को धरम जी के निधन को दुर्भाग्यपूर्ण समाचार मिला और अब फिल्म बाजार के क्लोजिंग सेरेमनी में सम्मान स्वरूप एक मिनट का मौन रखा गया।'

उन्होंने आगे कहा, ‘हम फेस्टिवल के क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देंगे।’

शोले की स्क्रीनिंग हुई कैंसल

वहीं शोले की 4के वर्जन में स्क्रीनिंग 26 नवंबर को होने वाली थी आईएफएफआई में, लेकिन उसे कैंसल कर दिया गया ऑर्गेनाइजर्स द्वारा टेक्निकल वजह से।

यह फेस्टिवल एक सेशन भी होस्ट करेगा 50 साल ऑफ शोले के टाइटल से जो 27 नवंबर को होगा।

शोले की बाइक को रखा जाएगा डिस्प्ले में

वहीं पंजिम के थिएटर में शोले की बाइक को डिस्प्ले में रखा जाएगा फेस्टिवल के पहले दिन से, लेकिन अब यह धर्मेंद्र के लिए बतौर ट्रिब्यूट इस्तेमाल होगा क्योंकि इसी बाइक में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ हिट गाना ये दोस्ती दिया था।

बता दें कि गाने में यह बाइक वाला सीक्वेंस 5 मिनट का था जिसे 21 दिन में शूट किया गया था।

