फराह खान कुक दिलीप को यूट्यूब के प्रॉफिट से देती हैं अलग से एक्स्ट्रा फीस? दिया जवाब

फराह खान के कुक दिलीप की सैलरी अच्छी खासी है। बिहार में उनका बड़ा घर है। फराह खान अपने व्लॉग से काफी कमाई कर रही हैं, जिसके हीरो दिलीप हैं। अब श्रुति हासन ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या दिलीप को हिस्सा मिलता है।

फराह खान के कुक दिलीप कितना पैसा कमा रहे हैं. ये जानने की उत्सकुता उनके सारे दर्शकों को है। फराह के व्लॉग्स में दिलीप को काफी पसंद किया जाता है। वह उनके साथ बड़े सिलेब्स से मिलते हैं और विदेश ट्रिप पर भी जाते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या दिलीप सैलरी के अलावा यूट्यूब के प्रॉफिट में भी हिस्सा पाते हैं? फराह जब श्रुति हासन के घर पहुंचीं तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा।

घर देखकर इम्प्रेस हुईं फराह फराह खान दिलीप के साथ श्रुति हासन के घर पहुंचीं तो उन्हें डोसा और सांबर खिलाया गया, जिसे श्रुति हासन ने बनाया था। फराह श्रुति के लिए मटन लेकर पहुंची थीं और उनका घर देखकर काफी इम्प्रेस हुईं। श्रुति फराह को पियानो बजाकर अपनी कम्पोजिशन सुनाती हैं तो फराह कहती हैं कि दिलीप ने भी शंकर महादेवन के साथ मिलकर मेरी पगार बढ़ाओ गाना रिकॉर्ड किया था।

दिलीप को मिलता है बहुत कुछ इस पर श्रुति फराह से पूछती हैं कि क्या दिलीप को यूट्यूब वीडियोज के लिए अलग से रॉयल्टी या एक्स्ट्रा फीस मिलती है। इस पर फराह बोलती हैं इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे बहुत कुछ मिलता है। ये यहां मौजूद बाकियों से बहुत ज्यादा कमाता है। इस पर श्रुति बोलती हैं कि उन्हें दिलीप की चिंता हो रही थी। इस पर फराह बोलती हैं, 'उसकी चिंता मत करो, मेरी करो।' फराह बातों-बातों में बोलती हैं कि चैनल दिलीप का ही है।



