नेटफ्लिक्स पर जलवा काट रही साउथ की यह फिल्म, जानिए क्या है कहानी और इसके नाम का मतलब

संक्षेप: साउथ की फिल्म 'इडली कड़ाई' ओटीटी पर रिलीज के बाद से सुपरहिट हो गई है। इसका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन क्या आपको इसके नाम का मतलब और इसकी कहानी पता है?

साउथ के सुपरस्टार एक्टर धनुष की फिल्म 'इडली कड़ाई' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कमाल कर रही है। फिल्म की कहानी और इसमें एक्टर्स का काम लोगों को इतना पसंद आया कि सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से इस मूवी की व्यूअरशिप तेजी से बढ़ी है। लेकिन ज्यादातर लोगों को फिल्म का टाइटल समझ में नहीं आया। फिल्म का टाइटल 'इडली कड़ाई' है जिसमें फिल्म की कहानी से लोग इतना तो समझ गए कि इसमें इडली का मतलब खाने वाली साउथ इंडियन डिश है, लेकिन उन्हें भी बस इतना ही समझ में आया।

क्या होता है इडली कड़ाई का मतलब? दरअसल फिल्म 'इडली कड़ाई' में इडली का मतलब खाने वाली साउथ इंडियन डिश है और 'कड़ाई' का मतलब तमिल भाषा में दुकान होता है। क्योंकि फिल्म की पूरी कहानी (शिवन) धनुष के पिता की उस इडली की दुकान के इर्द-गिर्द ही है, इसलिए फिल्म का नाम इसे पूरी तरह जस्टिफाई करता है। फिल्म को IMDb पर 6.5 रेटिंग मिली हुई है और बीते कुछ वक्त से यह फिल्म नेटफ्लिक्स की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में लगातार डटी हुई है।

क्या है फिल्म इडली कड़ाई की कहानी? फिल्म की कहानी शिवन नाम के एक लड़के की है, जो एक छोटे से गांव में अपने माता-पिता के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब वो पढ़-लिख जाता है तो दुनिया देखना चाहता है और बहुत कुछ पाना चाहता है। शहरी दुनिया की चमक-दमक उसे आकर्षित करने लगती है, पहले वो कोशिश करता है कि अपने पिता की दुकान को ही थोड़ा मॉर्डन करे, लेकिन उसके पिता उसे यह अनुमति नहीं देते। लिहाजा शिवन एक बड़ा शेफ बनता है और थाइलैंड में काम करने लगता है।