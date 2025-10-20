'नादानियां' में हुई आलोचना पर इब्राहिम अली खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मुझे वो लोग ट्रोल कर रहे जो...'

संक्षेप: ब्राहिम ने कुछ दिनों पहले 'नादानियां' फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसे थिएटर में रिलीज न करके ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इस मूवी में उनके साथ दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर लीड रोल में थीं।

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की तरह ही उनके बेटे इब्राहिम अली खान भी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने के सपना देख रहे हैं। इब्राहिम ने कुछ दिनों पहले 'नादानियां' फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इस मूवी में उनके साथ दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर लीड रोल में थीं। इसे थिएटर में रिलीज न करके ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इब्राहिम की पहली मूवी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे। लेकिन शौना गौतम के निर्देशन में बनी ये मूवी बुरी तरह असफल रही। यही नहीं, इस मूवी में इब्राहिम को अपनी एक्टिंग के लिए काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में अब इस पर इब्राहिम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।

'नादानियां' बहुत ही खराब फिल्म थी इब्राहिम अली खान ने 'एस्क्वायर इंडिया' को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि 'नादानियां' बहुत ही खराब फिल्म थी। उन्होंने कहा, 'कुछ समय पहले तक, सभी मेरे लॉन्च का इंतजार कर रहे थे, और नादानियां के बाद, प्रचार बहुत बुरी तरह से गिर गया। उन्होंने मुझे लगातार ट्रोल किया। 'वह बस यही नहीं कर पाएगा'। यह बहुत बुरा है... और मुझे इसके बारे में लगातार बुरा लगता है। मैं बस इतना कहूंगा कि यह एक बहुत बुरी फिल्म थी।'

यह वाकई बहुत बुरा था एक्टर ने आगे कहा, 'यह वाकई बहुत बुरा था। यह एक तरह का कल्चर बन गया कि 'अरे, चलो उस फिल्म को ट्रोल करते हैं'। कुछ लोग इसे सिर्फ इसलिए ट्रोल कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि कोई और इसे ट्रोल कर रहा है। यह अनुचित है, लेकिन अगर मैं अब भविष्य में कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म दूंगा, तो मुझे भी ऐसी ही प्रतिक्रिया चाहिए। उन्हें मेरे पीछे पागल हो जाना चाहिए।'