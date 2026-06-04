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इब्राहिम अली ने फोटोग्राफर्स से बचने के लिए पलक तिवारी को दिया धक्का, वीडियो पर ओरी ने लिए मजे

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पलक तिवारी के साथ फिल्म देखकर लौट रहे इब्राहिम अली खान को जैसे ही बाहर पैप्स दिखे उन्होंने पलक को धक्का दे दिया। उन्होंने साथ दिखने से बचने के लिए ये हरकत की थी अब इसी वजह से चर्चा में है।

इब्राहिम अली ने फोटोग्राफर्स से बचने के लिए पलक तिवारी को दिया धक्का, वीडियो पर ओरी ने लिए मजे

सैफ के बड़े शाहबजादे इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के अफेयर के किस्से लंबे समय से गॉसिप गलियारों में तैर रहे हैं। दोनों कई बार साथ देखे गए और छिपने-छिपाने की नाकाम कोशिश की। एक बार फिर से उनका वीडियो वायरल है। इसमें इब्राहिम मीडिया के डर से पलक को धक्का देते दिख रहे हैं। उनकी इस हरकत से क्लिप लोगों के निशाने पर और ज्यादा आ गई है। लोग इस पर काफी कुछ लिख रहे हैं। ओरी ने भी कमेंट किया है।

इब्राहिम ने पलक को पीछे किया

अमृता सिंह और सैफ के बेटे इब्राहिम और श्वेता तिवारी की बेटी पलक के बीच अच्छी दोस्ती है। दोनों के साथ में हॉलीडे के फोटो भी वायरल हो चुके हैं। दोनों अपने रिलेशन पर कुछ नहीं बोलते। अब उनकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर तैर रही है। इसमें इब्राहिम जैसे ही पैप्स को देखते हैं, वह पलक को धक्का मार देते हैं ताकि पलक पीछे हो जाएं और दोनों की फोटो साथ में क्लिक ना हो।

ओरी ने किया कमेंट

इब्राहिम और पलक मूवी देखकर निकले थे। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि पैप्स मिल जाएंगे। पलक ने मास्क भी लगा रखा था। वह फिर किसी और के साथ जाती दिखती हैं। हालांकि यह वीडियो अब वायरल है। इस वीडियो पर कई सारे कमेंट्स हैं लेकिन ओरी का कमेंट सबका ध्यान खींच रहा है। ओरी ने लिखा है, 'उसके साथ ना दिखने के लिए जिस तरह से धक्का दिया ना... ' ओरी के कमेंट पर लोग मजे ले रहे हैं। एक ने लिखा है, भड़काऊ हैं आप। एक ने लिखा है, वह उसे छिपा क्यों रहा है। कुछ लोग श्वेता तिवारी को टैग करके लिख रहे हैं, देखो आपकी बेटी पकड़ी गई। कई लोग पैप्स की हरकत पर नाराजगी जता रहे हैं कि उनकी लाइफ में इतना दखल देना ठीक नहीं।

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खबरों में था ओरी-पलक का झगड़ा

ओरी, पलक और इब्राहिम के बीच अनबन पहले भी चर्चा में रह चुकी है। ओरी ने तीन सबसे खराब नामों में पलक, सारा और अमृता लिखा था। लोगों ने गेस कर लिया था कि वह इब्राहिम की गर्लफ्रेंड, बहन और मां की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओरी के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी वायरल थे जिसमें पलक ने ओरी से माफी मांगी थी और ओरी ने उन्हें मिडिल फिंगर इमोजी भेजा था। चैट से पता चल रहा था ओरी पलक के बात करने के तरीके से नाराज हैं। ओरी ने एक सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर भी लिखा था कि कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि वह माफी क्यों नहीं मांग रही है, जरूर कुछ गलत किया होगा।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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