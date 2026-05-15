मौनी रॉय से शादी नहीं करना चाहते थे सूरज नांबियार, जब एक्स पति बोले थे- मैं अटका रहता था, लेकिन...

मौनी रॉय और सूरज नांबियार अब अलग हो गए हैं। दोनों के अलग होने की खबर के बीच अब सूरज का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वह बोल रहे थे कि वह पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे।

मौनी रॉय कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। मौनी और सूरज नांबियार अलग हो गए हैं और दोनों ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है। दोनों ने साथ में स्टेटमेंट शेयर किया कि अब दोनों साथ नहीं हैं और दोनों की राहें अलग हो गई हैं। इस बीच अब सूरज का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शादी के खिलाफ थे सूरज सूरज ने पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि मौनी पहले शादी करना चाहती थीं, लेकिन वह शादी करने के लिए देरी करते रहते थे। बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए सूरज ने कहा था, काफी समय से मैं शादी के खिलाफ था। लेकिन मैं कहूंगा कि ये काफी शांति से भरा है और मैं इसे रिकमेंड करूंगी।

मौनी रॉय कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। मौनी और सूरज नांबियार अलग हो गए हैं और दोनों ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है। दोनों ने साथ में स्टेटमेंट शेयर किया कि अब दोनों साथ नहीं हैं और दोनों की राहें अलग हो गई हैं। इस बीच अब सूरज का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शादी के खिलाफ थे सूरज सूरज ने पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि मौनी पहले शादी करना चाहती थीं, लेकिन वह शादी करने के लिए देरी करते रहते थे। बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए सूरज ने कहा था, काफी समय से मैं शादी के खिलाफ था। लेकिन मैं कहूंगा कि ये काफी शांति से भरा है और मैं इसे रिकमेंड करूंगी।

क्यों फिर शादी के लिए तैयार हुए सूरज मौनी को लेकर सूरज ने कहा था, ‘मौनी तो पहले से शादी करना चाहती थी। वह बोलती थीं कि या तो यह या हाइवे। मैं समय मांगता रहता था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया और मुझे लगा कि मैं शादी नहीं करूंगा तो वह मुझे छोड़ देगी।’

मौनी रॉय कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। मौनी और सूरज नांबियार अलग हो गए हैं और दोनों ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है। दोनों ने साथ में स्टेटमेंट शेयर किया कि अब दोनों साथ नहीं हैं और दोनों की राहें अलग हो गई हैं। इस बीच अब सूरज का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शादी के खिलाफ थे सूरज सूरज ने पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि मौनी पहले शादी करना चाहती थीं, लेकिन वह शादी करने के लिए देरी करते रहते थे। बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए सूरज ने कहा था, काफी समय से मैं शादी के खिलाफ था। लेकिन मैं कहूंगा कि ये काफी शांति से भरा है और मैं इसे रिकमेंड करूंगी।

क्यों फिर शादी के लिए तैयार हुए सूरज मौनी को लेकर सूरज ने कहा था, ‘मौनी तो पहले से शादी करना चाहती थी। वह बोलती थीं कि या तो यह या हाइवे। मैं समय मांगता रहता था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया और मुझे लगा कि मैं शादी नहीं करूंगा तो वह मुझे छोड़ देगी।’

सूरज ने यह भी बताया था कि उन्हें लगता है कि जिस वजह से उनकी शादी अच्छी चल रही है वो ये कि दोनों अपने-अपने करियर में बिजी हैं। अब यह इंटरव्यू वायरल हो रहा है और लोग कमेंट कर रहे हैं कि शायद सूरज इस शादी के लिए तैयार ही नहीं थे।

दोनों ने अलग होने की घोषणा की मौनी और सूरज ने हाल ही में सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट शेयर किया, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्राइवेसी दें और मेरे और सूरज को लेकर कोई भी झूठी खबरें ना फैलाएं। हम आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में हमें प्राइवेसी दें। सभी मीडिया हाउस से रिक्वेस्ट हैं कि प्लीज स्टॉप।

मौनी की प्रोफेशनल लाइफ मौनी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म द भूतनी में नजर आई थीं।यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था।

अपकमिंग मूवी अब वह फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में नजर आएंगी जिसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े हैं। फिल्म 5 जून को रिलीज होगी। इस फिल्म को डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं। डेविड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हो सकता है कि यह बतौर डायरेक्टर उनकी आखिरी फिल्म है।

मधुर भंडारकर के साथ करेंगी द वाइव्स में काम इसके अलावा वह द वाइव्स में नजर आएंगी। इस फिल्म को मधुर भंडारकर डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को लेकर मधुर ने कहा था, 'द वाइव्स में स्पॉटलाइट से हटकर उनकी पर्सनल लाइफ को दिखाया जाएगा जो फेम से हटकर है। इसमें रिलेशनशिप, एम्बिशन, इनसिक्योरिटी और इमोशनल सर्वाइवल के बारे में दिखाया है। मैं इस स्टोरी को सच्चाई के साथ दिखाना चाहता हूं और मैं अपने कास्ट के शुक्रगुजार हूं।'

काफी समय से टीवी से दूर हैं मौनी मौनी टीवी शोज से भी काफी दूर हैं। वह लास्ट नागिन 2 और नागिन 3 में नजर आई थीं साल 2019 तक। इसके बाद वह सिर्फ टीवी शोज मे बतौर जज नजर आईं। साल 2022 में डांस इंडिया डांस लिटल मास्टर 5 में बतौर जज आईं। इसके बाद 2023 में वह डांस बंगला डांस 12 में बतौर जज नजर आई थीं।

वेब सीरीज में भी कर रही हैं धमाल वहीं मौनी वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। वह सुल्तान ऑफ दिल्ली और शोटाइम में काम कर चुकी हैं। लास्ट वह सलाकार में नजर आई थीं जो जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है।