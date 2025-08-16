I Am The Heroine Security Guard Stops Shruti Haasan From Entering Chennai Theatre To Watch Coolie मैं हिरोइन हूं, प्लीज मुझे जाने दो; अपनी फिल्म कुली देखने पहुंचीं श्रुति हासन को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडI Am The Heroine Security Guard Stops Shruti Haasan From Entering Chennai Theatre To Watch Coolie

मैं हिरोइन हूं, प्लीज मुझे जाने दो; अपनी फिल्म कुली देखने पहुंचीं श्रुति हासन को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका

श्रुति हासन की फिल्म कुली रिलीज हुई है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में श्रुति के साथ रजनीकांत लीड रोल में हैं। श्रुति खुद इस फिल्म को देखने गईं तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 01:54 PM
share Share
Follow Us on
मैं हिरोइन हूं, प्लीज मुझे जाने दो; अपनी फिल्म कुली देखने पहुंचीं श्रुति हासन को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका

श्रुति हासन की फिल्म कुली हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में हैं और इसे काफी पसंद किया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म की कमाई काफी अच्छी हो रही है। लेकिन इस बीच फिल्म की लीड एक्ट्रेस श्रुति के साथ एक हादसा हो गया जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगी। दरअसल, वह चेन्नई के एक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचीं, लेकिन उन्हें गार्ड ने एंट्री ही नहीं दी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

क्या हुआ श्रुति के साथ

दरअसल, श्रुति अपनी गाड़ी से थिएटर में जाती हैं और उनके साथ उनके दोस्त होते हैं। तभी गार्ड वहां आकर उनकी गाड़ी रोक देता है। श्रुति फिर बोलती हैं कि मैं फिल्म में हूं, प्लीज मुझे आने दो अन्ना(भाई)। मैं हिरोइन हूं सर। श्रुति की बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। बाद में हालांकि फिर गार्ड ने उन्हें जाने दिया।

थिएटर के मालिक राकेश ने फिर उस वीडियो को शेयर कर लिखा, 'मेरा मैन काफी लॉयल है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। थैंक्स हमारे साथ आने के लिए श्रुति मैम। आशा है आपने शो पसंद किया होगा।'

बता दें कि फिल्म में श्रुति का रोल रजनीकांत की दोस्त की बेटी का है। उनके काम को काफी पसंद किया जा रहा है।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो कुली ने पहले दिन 65 करोड़ कमाए, दूसरे दिन 53.50 करोड़ तो इस हिसाब से फिल्म ने 2 दिन में टोटल 118.50 करोड़ की कमाई कर ली है।

लोकेश कनगराज ने फिल्म को डायरेक्ट किया है जिसमें रजनीकांत और श्रुति के अलावा नागार्जुन, उपेंद्र, आमिर खान भी हैं। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई जिसकी टक्कर वॉर 2 से हुई। वॉर 2 में ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर लीड रोल में हैं।

Shruti Haasan Rajinikanth coolie

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।