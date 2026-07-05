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सेक्स वर्कर का रोल निभाने से डरी हुई थीं हुमा; 'हीरो उसका रेप करता है'

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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हुमा कुरैशी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म बदलापुर के बारे में बात की। इस फिल्म में हुमा ने एक सेक्स वर्कर का रोल निभाया था। उन्होंने बताया कि वो उस रोल को करने से डरी हुई थीं। 

सेक्स वर्कर का रोल निभाने से डरी हुई थीं हुमा; 'हीरो उसका रेप करता है'

हुमा कुरैशी ने अपने करियर में बहुत सी फिल्में की हैं। इनमें से कुछ रोल्स उनके ऐसे हैं जो शायद ही कोई भुला सकता है। हुमा का ऐसा ही एक रोल फिल्म बदलापुर में था। इस फिल्म में हुमा कुरैशी ने एक सेक्स वर्कर का रोल निभाया था। अब हाल ही में हुमा कुरैशी ने अपने उस रोल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो इस रोल को लेकर काफी डरी हुई थीं।

रोल को लेकर श्योर नहीं थीं हुमा कुरैशी?

द लल्लनटॉप से खास बातचीत में हुमा से पूछा गया कि बदलापुर में अपने रोल को लेकर वो इस बाक को लेकर श्योर नहीं थीं कि उन्हें ये रोल करना चाहिए या नहीं? इस पर हुमा ने कहा कि वो डरी हुई थीं।

हुमा कुरैशी
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हुमा बोलीं- मैं बहुत डरी हुई थी

हुमा ने कहा, “मैं डरी हुई थी। खौफजदा थी एकदम। इतना बोल्ड किरदार मैंने कभी प्ले ही नहीं किया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी।”

हुमा कुरैशी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी
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हुमा ने बताया क्यों ट्रिकी था सेक्स वर्कर का रोल?

हुमा ने कहा कि वो सीन और रोल काफी ट्रिकी था। उन्होंने कहा- मैं एक सेक्स वर्कर प्ले कर रही हूं, लेकिन जब इसके साथ कुछ गलत होता है। मतलब जो हीरो है वो इसके साथ रेप करता है। वो अपने आप में ही विवादित सा है कि एक सेक्स वर्कर का रेप कैसे हो सकता है, क्योंकि आप उन्हें एक नजर से देखते हो। दर्शकों के मन में ये फीलिंग लाना कि उसके साथ गलत हुआ है। इसलिए जो फिल्म का लास्ट सीन है, जब मैं वरुण से कहती हूं कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। अब क्या करोगे? उसकी लैंडिंग तभी होगी अगर उसको आपके लिए बुरा लगेगा, और तुम मानोगे जो उसने किया वो गलत था। तो वो बहुत ट्रिकी था।"

एक्ट्रेस ने बताया- इस रोल के लिए मिलता है बहुत प्यार

हुमा ने कहा कि फिल्म में भले ही उनका रोल छोटा सा था, लेकिन इस रोल के लिए उन्हें बहुत प्यार मिलता है। हुमा ने कहा कि इस फिल्म पर वो गर्व महसूस करती हैं। हुमा ने फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन की तारीफ करते हुए कहा कि वो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं।

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2015 में रिलीज हुई थी बदलापुर

बदलापुर की बात करें तो ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यामी गौतम, विनय पाठक, राधिका आप्टे और दिव्या दत्ता जैसे कलाकार नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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Huma Qureshi

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