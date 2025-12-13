'हम उनका इस्तेमाल तब करते हैं जब..', जया बच्चन के बाद अब हुमा कुरैशी ने खोली पापाराजी की पोल

संक्षेप: जया बच्चन के बाद अब हुमा कुरैशी ने पापाराजी की पोल खोली है और उनके बारे में कई शॉकिंग बातें बताईं। हुमा कुरैशी ने बताया कि वो सारी गलती पैप्स के ऊपर नहीं डालना चाहती हैं लेकिन..

बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस जया बच्चन ने पिछले दिनों पापाराजी कल्चर पर सवाल उठाए थे और उनसे रिश्ता खत्म करने की बात करते हुए उनके तरीकों की निंदा की थी। अब एक ताजा बातचीत में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने माना है कि एक्टर्स और फोटोग्राफर्स के बीच दोतरफा रिश्ता होता है। हुमा ने बजाए फोटोग्राफर्स के अस्तित्व को नकारे कहा कि उनकी भी अपनी जगह है और बॉलीवुड सीक्रेट्स की पोल खोलते हुए कहा कि एक्टर्स उनका इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें अपनी फिल्मों का प्रमोशन करना होता है।

'हम उनका इस्तेमाल तब करते हैं जब..' हुमा कुरैशी ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मुझे लगता है कि वो भी महत्वपूर्ण हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन हम उनका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें अपनी फिल्मों का प्रमोशन करना होता है या अपने जीवन के किसी खास पहलू को लोगों के सामने लाना होता है। कई बार ऐसा हुआ है जब हमें अपनी फिल्मों का प्रमोशन करना था इसलिए हमने उन्हें प्रीमियर में इनवाइट किया।"

'हम उन्हें तब बुलाते हैं जब हमें कहीं...' हुमा कुरैशी ने जया बच्चन की बात से पूरी तरह सहमत हुए बगैर कहा कि पापाराजी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना भी गलता होगा। क्योंकि सेलेब्रिटीज खुद भी कई बार ध्यान खींचने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। हुमा कुरैशी ने कहा, "जब हम कहीं दिखना चाहते हैं, तो हम उन्हें बुलाते हैं। मैं सारा दोष उन पर नहीं डालना चाहती।" पूरी गलती पापाराजी पर डालने की बजाए साफ लहजे में बात को रखने के साथ हुमा ने उस पहलू का भी जिक्र किया, जिसके चलते खासतौर पर फीमेल एक्ट्रेस परेशान होती हैं।