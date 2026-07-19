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माई नी माई मुंडेर पे…जानिए किसने लिखा था ये गाना? गीतकार ने सलमान को दिए करियर के सबसे हिट गीत

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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फिल्म हम आपके हैं कौन का गाना ‘माई नी माई को लिखने वाले गीतकार को पहचानते हैं आप? इसी गीतकार ने सलमान खान को दिए उनके करियर के सबसे हिट गाने।

माई नी माई मुंडेर पे…जानिए किसने लिखा था ये गाना? गीतकार ने सलमान को दिए करियर के सबसे हिट गीत

1994 में सदी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक ‘हम आपके हैं कौन?’ रिलीज हुई थी। फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान लीड हीरो थे, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट से लेकर नजर आने वाले डॉगी ने इस फिल्म को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। देश की कुछ आबादी के लिए ये फिल्म एक इमोशन है। फिल्म की पारिवारिक कहानी आज भी कई फिल्ममेकर्स के लिए उदाहरण है। लेकिन इस फिल्म की कहानी के साथ इसके गाने रिकॉर्ड तोड़ने वाले और एक अनोखा एहसास पैदा करने वाले थे। वैसे तो फिल्म के सभी गाने खास थे, लेकिन ‘माई नी माई’ की एक अलग जगह है’। क्या आप जानते इस गाने को किस गीतकार ने लिखा था?
माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गाना

फिल्म ‘हम आपके हैं कौन?’ का साउंडट्रैक अपने आप में खास है। फिल्म में कुल 14 गाने थे और हर गाने का अलग मतलब और फील है। फिल्म में एक सीन है जब पूरा परिवार साथ में अंताक्षरी खेलता हैं और फिर अंत में माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गाना ‘माई नी माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा’ शुरू होता है। इस गाने को लता मंगेशकर की आवाज ने खास बना दिया। इसके बोल लिखे थे देव कोहली ने। इन्हें इंडस्ट्री में बड़ी पहचान नहीं मिली।

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कई सालों तक किया स्ट्रगल

देव कोहली का जन्म देश की आजादी से पहले 1942 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था। बचपन से शायरियां लिखने वाले देव कोहली ने अपने करियर में लंबा स्ट्रगल देखा। वो 60 और 70 के दशकों से ही फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थे। इस दौरान वो बड़े फिल्ममेकर्स, म्यूजिक कंपोजर से मिलते रहे, लेकिन देव कोहली को बड़ी पहचान नहीं मिली। एकाध गाना लिखा लेकिन उससे करियर को उंचाई नहीं मिली। सालों के स्ट्रगल के बाद देव कोहली को राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में मिली और फिर जैसे किस्मत बदल गई।

सलमान खान के लिए लिखे हिट गाने

राजश्री प्रोडक्शन के सूरज बडजात्या अपनी पहली फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने देव कोहली को गाने लिखने का मौका दिया। गीतकार ने जो गाने लिखे उन्होंने सलमान खान का करियर बना दिया, सूरज बडजात्या को उनके करियर की पहली बड़ी फिल्म दी। देव कोहली ने ‘कबूतर जा’, ‘आजा शाम होने आई’ जैसे गाने लिखे। बाद में फिल्म ‘हम आपके हैं कौन?’ के लिए देव कोहली ने 'माई नी माई', 'दीदी तेरा देवर दीवाना', 'चॉकलेट लाइम जूस', 'पहला पहला प्यार है', 'मुझसे जुदा होकर', और टाइटल ट्रैक 'हम आपके हैं कौन' लिखा था'। इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का गाना ‘ये काली काली आंखें भी इन्होंने ही लिखा था। फिल्म हम आपके कौन की बात करें तो इसके सभी गाने को राम-लक्ष्मण नाम से फिल्मों में काम करने वाले विजय पाटिल ने कंपोज किए थे। इनकी भी एक अलग कहानी है जिसे हम किसी दूसरे लेख में बताएंगे।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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