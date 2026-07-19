माई नी माई मुंडेर पे…जानिए किसने लिखा था ये गाना? गीतकार ने सलमान को दिए करियर के सबसे हिट गीत
फिल्म हम आपके हैं कौन का गाना ‘माई नी माई को लिखने वाले गीतकार को पहचानते हैं आप? इसी गीतकार ने सलमान खान को दिए उनके करियर के सबसे हिट गाने।
1994 में सदी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक ‘हम आपके हैं कौन?’ रिलीज हुई थी। फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान लीड हीरो थे, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट से लेकर नजर आने वाले डॉगी ने इस फिल्म को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। देश की कुछ आबादी के लिए ये फिल्म एक इमोशन है। फिल्म की पारिवारिक कहानी आज भी कई फिल्ममेकर्स के लिए उदाहरण है। लेकिन इस फिल्म की कहानी के साथ इसके गाने रिकॉर्ड तोड़ने वाले और एक अनोखा एहसास पैदा करने वाले थे। वैसे तो फिल्म के सभी गाने खास थे, लेकिन ‘माई नी माई’ की एक अलग जगह है’। क्या आप जानते इस गाने को किस गीतकार ने लिखा था?
माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गाना
फिल्म ‘हम आपके हैं कौन?’ का साउंडट्रैक अपने आप में खास है। फिल्म में कुल 14 गाने थे और हर गाने का अलग मतलब और फील है। फिल्म में एक सीन है जब पूरा परिवार साथ में अंताक्षरी खेलता हैं और फिर अंत में माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गाना ‘माई नी माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा’ शुरू होता है। इस गाने को लता मंगेशकर की आवाज ने खास बना दिया। इसके बोल लिखे थे देव कोहली ने। इन्हें इंडस्ट्री में बड़ी पहचान नहीं मिली।
कई सालों तक किया स्ट्रगल
देव कोहली का जन्म देश की आजादी से पहले 1942 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था। बचपन से शायरियां लिखने वाले देव कोहली ने अपने करियर में लंबा स्ट्रगल देखा। वो 60 और 70 के दशकों से ही फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थे। इस दौरान वो बड़े फिल्ममेकर्स, म्यूजिक कंपोजर से मिलते रहे, लेकिन देव कोहली को बड़ी पहचान नहीं मिली। एकाध गाना लिखा लेकिन उससे करियर को उंचाई नहीं मिली। सालों के स्ट्रगल के बाद देव कोहली को राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में मिली और फिर जैसे किस्मत बदल गई।
सलमान खान के लिए लिखे हिट गाने
राजश्री प्रोडक्शन के सूरज बडजात्या अपनी पहली फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने देव कोहली को गाने लिखने का मौका दिया। गीतकार ने जो गाने लिखे उन्होंने सलमान खान का करियर बना दिया, सूरज बडजात्या को उनके करियर की पहली बड़ी फिल्म दी। देव कोहली ने ‘कबूतर जा’, ‘आजा शाम होने आई’ जैसे गाने लिखे। बाद में फिल्म ‘हम आपके हैं कौन?’ के लिए देव कोहली ने 'माई नी माई', 'दीदी तेरा देवर दीवाना', 'चॉकलेट लाइम जूस', 'पहला पहला प्यार है', 'मुझसे जुदा होकर', और टाइटल ट्रैक 'हम आपके हैं कौन' लिखा था'। इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का गाना ‘ये काली काली आंखें भी इन्होंने ही लिखा था। फिल्म हम आपके कौन की बात करें तो इसके सभी गाने को राम-लक्ष्मण नाम से फिल्मों में काम करने वाले विजय पाटिल ने कंपोज किए थे। इनकी भी एक अलग कहानी है जिसे हम किसी दूसरे लेख में बताएंगे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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