HTLS 2025: आमिर खान अपनी पॉपुलर फिल्म के इस सीन को करना चाहते हैं दोबारा शूट, बताई वजह

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने हाल में Hindustan Times Leadership Summit 2025 में बताया कि वो अपनी इस खास फिल्म का ये सीन दोबारा से शूट करना चाहते हैं। इस सीन की खासियत और इसके शूट होने के बारे में एक्टर ने बात की।

Dec 06, 2025 06:24 pm IST
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपनी मेहनत, ईमानदारी और डिटेल्ड क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं। वो उन स्टार्स में से हैं जो किसी सीन को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो खुद पूरी तरह संतुष्ट न हों। इसलिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। आमिर खान अपने हर सीन में जान डाल देते हैं। लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी में एक पॉपुलर फिल्म का एक ऐसा भी सीन शामिल है जिसे वो दोबारा शूट करना चाहते हैं। आमिर ने कहा कि वो उस सीन से खुश नहीं थे। वो इमोशन पर्दे पर नहीं आ सके जो वो लाना चाहते थे।

इस सीन को मानते हैं अधूरा

Hindustan Times Leadership Summit 2025 में आमिर खान ने बताया कि आज भी उन्हें अपनी एक फिल्म का सीन इतना अधूरा लगता है कि वो मौका मिले तो उसे फिर से शूट करना चाहेंगे। ये सीन उनकी सुपरहिट फिल्म रंग दे बसंती का है और खास बात ये कि ये सीन फिल्म के सबसे इमोशनल हिस्सों में से एक माना जाता है।

रंग दे बसंती का ये सीन

आमिर ने बताया कि फिल्म रंग दे बसंती में एक सीन है जिसमें सू और डीजे (आमिर) एक साथ बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। ये सीन बेहद इमोशनल था। डीजे बाहर से कैज़ुअल और हंसता-मुस्कुराता दिखता है, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। इस सीन में वह खाना खाते-खाते अचानक इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं लेकिन वो छुपाने की कोशिश करता है। आमिर ने कहा कि इस सीन के लिए उन्होंने खुद को मानसिक रूप से बहुत गहराई से तैयार किया था। उन्हें पता था कि डीजे का यह पल उसके पूरे सफर का सबसे इमोशनल मोमेंट है जहां वो मज़ाक के पीछे अपना दर्द छुपाता है।

अचानक डेट बढ़ गई आगे

उन्होंने HT Summit में बताया: “मैंने उस सीन के लिए पूरा माइंडसेट बनाया था, लेकिन जिस दिन शूट होना था, डायरेक्टर ने डेट आगे बढ़ा दी। चार दिन बाद जब सीन शूट हुआ तो वो भावनाएं दोबारा नहीं आ सकीं। मैं रो रहा था, सीन नैचुरल आया, पर मैं खुद उसमें वो गहराई नहीं देख पा रहा था। आज भी मौका मिले तो उस सीन को दोबारा करना चाहूंगा।”

आमिर खान की फिल्में

आमिर खान की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में कई यादगार और आइकॉनिक फिल्में दी हैं। उनकी फिल्मोग्राफी में लगान, दिल चाहता है, रंग दे बसंती, तारे ज़मीन पर, 3 इडियट्स, दंगल और पीके जैसी फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया बल्कि कहानी, परफॉर्मेंस और सिनेमैटिक ट्रीटमेंट की वजह से क्लासिक बन गईं। अब आमिर अपने प्रोडक्शन में बन रही सनी देओल स्टारर फिल्म लाहौर 1947 और हैपी पटेल नाम की फिल्मों पर काम कर रहे हैं।

