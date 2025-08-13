War 2 vs Coolie: ऋतिक रोशन या रजनीकांत? जानिए कौन पड़ रहा है किस पर भारी

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 और रजनीकांत स्टारर फिल्म कुली के बीच जबरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिलने वाला है। फिल्मों के बजट, फीस, एडवांस बुकिंग और ओपनिंग डे के कमाई के आंकड़े हैरान कर रहे हैं।

14 अगस्त 2025 फिल्मी फैंस और बॉक्स ऑफिस के लिए खास होने वाला है। इस दिन साल की सबसे बड़ी फिल्में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 और सुपरस्टार रजनीकांत की कुली बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं। और इतिहास गवा है जब भी ऐसी बड़ी टक्कर हुई है किसी एक फिल्म को जबरदस्त फायदा और दूसरी को नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में वॉर 2 और कुली को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों फिल्में एक दूसरे पर भारी पड़ सकती हैं। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक इन दोनों फिल्मों की कमाई में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जानिए किन आधार पर इन फिल्मों को ऑडियंस पसंद कर सकती है।

वॉर 2-कुली बजट विकिपीडिया के अनुसार अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनीं वॉर 2 का बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस, एक्टर्स की फीस और विदेशी लोकेशन पर पैसा खर्च किया गया है। वहीं अगर लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी रजनीकांत की कुली को बनाने में 350 का मोटा खर्च आया है।

कास्ट अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म वॉर 2 में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा अडवानी जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। वहीं कुली में लीड हीरो रजनीकांत के साथ आमिर खान और नागार्जुन जैसे एक्टर्स अपनी शानदार स्क्रीन प्रेसेंस से कमाल कर रहे हैं।

एक्टर्स फीस एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉर 2 के लिए जूनियर एनटीआर को 70 करोड़ फीस दी गई है। वहीं ऋतिक रोशन ने अपनी 50 करोड़ की फीस के साथ फिल्म से होने वाले मुनाफे में अपना हिस्सा मांगा है। फिल्म की लीड हीरोइन कियारा अडवानी को 15 करोड़ रुपए उनकी फीस के रूप में दिए गए हैं। फिल्म कुली की बात करें तो डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक रजनीकांत को 150 करोड़, आमिर खान को 15 मिनट के रोल के लिए 20 करोड़ और नागार्जुन को 10 करोड़ की मोटी फीस दी गई है।

एडवांस बुकिंग एडवांस बुकिंग की बात करें तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 ने रिलीज के एक दिन पहले तक देश में 9 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग की है, ब्लॉक सीटों के साथ ये आंकड़ा 17 करोड़ पार पहुंच सकता है। एडवांस बुकिंग मामले में रजनीकांत की फिल्म कुली आगे चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 24 करोड़ से ज्यादा की टिकट बुकिंग की है। ब्लॉक सीट्स के बाद ये आंकड़ा 32 करोड़ से ऊपर पहुंच रहा है।

ओपनिंग प्रेडिक्शन