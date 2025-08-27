War 2 Box Office: ऋतिक रोशन की फिल्म को अहान की सैयारा ने छोड़ा पीछे, दूसरे हफ्ते कमाए इतने

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 के मंगलवार का कलेक्शन सामने आया है। ये फिल्म अपने दूसरे हफ्ते की कमाई के मामले में अहान पांडे की सैयारा से बहुत पीछे रह गई है।

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म ‘वॉर 2’ को ऑडियंस और क्रिटिक्स से खास रिएक्शन नहीं मिला। दो बड़े स्टार्स को साथ एक्शन करते देखना ऑडियंस के लिए ट्रीट जैसा होना चाहिए था। लेकिन फीकी कहानी और VFX ने निराश किया।लेकिन बुरे फीडबैक के बाद भी फिल्म कमाई करने में सफल रही है। वॉर 2 ने अपने पहले हफ्ते में 204।25 करोड़ रुपये की कमाई की है। लेकिन दूसरे हफ्ते में कमाई की रफ्तार धीमी हो गई है।

वॉर 2 को सैयारा ने छोड़ा पीछे दूसरे हफ्ते की बात करें तो शुक्रवार को 4 करोड़, शनिवार को 6.85 करोड़ और रविवार को 7।25 करोड़, सोमवार को 2.15 करोड़ और बीते दिन यानी मंगलवार को 2.75 करोड़ का बिजनेस किया। अगर वॉर 2 और सैयारा के दूसरे हफ्ते की तुलना करें तो अहान पांडे की फिल्म आगे निकल गई है। सैयारा ने अपने दूसरे मंगलवार को 10 करोड़ की कमाई की थी। ऐसे में नए अहान, ऋतिक रोशन से आगे निकल गए हैं।

फीकी कहानी

फिल्म वॉर 2 से उम्मीदें थीं कि ऋतिक और एनटीआर स्क्रीन पर जबरदस्त धमाका करेंगे। लेकिन फीकी कहानी, VFX ऑडियंस के बीच कनेक्शन नहीं बना पाई। ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इस वॉर 2 को यशराज स्पाई यूनिवर्स की सबसे खराब फिल्म बताया।