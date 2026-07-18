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सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए एक्टर ऋतिक रोशन,वीडियो शेयर कर की छात्रों के मानसिक तनाव की बात

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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सोनम वांगचुक के सपोर्ट में अब एक्टर ऋतिक रोशन भी आए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्यकर्ता का वीडियो शेयर कर छात्रों के मानसिक तनाव के बारे में बात की है।

सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए एक्टर ऋतिक रोशन,वीडियो शेयर कर की छात्रों के मानसिक तनाव की बात

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सपोर्ट में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन भी आ गए हैं। सोनम वांगचुक पिछले करीब 21 दिनों से NEET-UG परीक्षाओं में हो रही धांधली और अनियमितताओं के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण अनशन कर रहे थे। अब ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का एक इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए उनका समर्थन किया है।

ऋतिक रोशन ने किया सपोर्ट

ऋतिक रोशन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सोनम वांगचुक का एक इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए उनकी बात से सहमति जताते हुए लिखा, यह बात बिल्कुल सच लगती है। जब मैंने अपनी फिल्म में एक टीचर का किरदार निभाया था, तब मुझे ये करीब से समझने का मौका मिला कि हमारे स्टूडेंट किस तरह के मानसिक तनाव और सदमे से गुजरते हैं।' ऋतिक रोशन ने अपनी फिल सुपर 30 में एक टीचर का किरदार निभाया था। ये किरदार बिहार के रहने वाले आनंद कुमार से इंस्पायर्ड था।

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hrithik roshan supports sonam wangchuk

सोनम वांगचुक ने किया सवाल

ऋतिक रोशन ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें सोनम वांगचुक कहते हैं कि आखिर आप लोग कब जागेंगे? 20 से ज्यादा स्टूडेंट अपनी जान ले चुके हैं। उए बच्चे परीक्षा में पास होने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और लगन से तैयारी करते हैं और आखिर में उन्हें पता चलता है कि पेपर्स लीक हो गई या फिक्स थीं। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये समाज का नुकसान है। अगर नकल करके परीक्षा में पास हुए तो आगे चलकर हमारे ही बच्चों का इलाज करेंगे।

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बॉलीवुड से मिला सपोर्ट

ऋतिक रोशन के अलावा बॉलीवुड के कई एक्टर, फिल्ममेकर ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। जीनत अमान, स्वरा भास्कर, किरन राव, आमिर खान, अनुराग बासु समेत कई कलाकारों इ सोनम वांगचुक की हेल्थ पर अपनी चिंता जताई थी।

सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल में किया गया भर्ती

बता दें, आज सुबह सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने गांधी का उदारहण देते हुए कहा कि वो लंबे समय तक अनशन पर बैठे थे। इस तरह का बर्ताव अंग्रेजों ने भी नहीं किया जैसा सोनम वांगचुक के साथ हुआ है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
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