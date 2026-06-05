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'कितनी दुख की बात है...', 'अच्छा' बनते-बनते थक गए हैं ऋतिक रोशन, कहा- नहीं मिल रहा मनचाहा रोल

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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आखिरी बार ऋतिक रोशन को 'वॉर 2' में देखा गया था। यह फिल्म बड़े पर्दे पर खास कमाल नहीं कर पाई थी। वह इन दिनों सुपरहीरो फिल्म 'कृष 4' पर काम कर रहे हैं। 'कृष 4' का निर्देशन भी ऋतिक कर रहे हैं।  

'कितनी दुख की बात है...', 'अच्छा' बनते-बनते थक गए हैं ऋतिक रोशन, कहा- नहीं मिल रहा मनचाहा रोल

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म से ही रातोंरात सुपरस्टार बन गए थे। इस फिल्म के बाद ऋतिक ने कई हिट फिल्में दी हैं। ऋतिक आखिरी बार 'वॉर 2' में नजर आए थे। ऐसे में अब ऋतिक ने अपनी एक दिली इच्छा जाहिर की है और बताया कि अब वह किस तरह के किरदार निभाना चाहते हैं।

डायरेक्टर सिर्फ 'अच्छे आदमी' का रोल ही दे रहे

ऋतिक रोशन पिछले 26 सालों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। अपने करियर में एक्टर ने कई तरह के रोल्स को पर्दे पर जिया है। यही नहीं, ऋतिक ने हीरो के साथ पर्दे पर निगेटिव रोल भी निभाकर हर किसी को हैरान किया। ऐसे में ऋतिक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर खुलासा कि वो वह किस तरह का रोल निभाना चाहते हैं। एक्टर ने पेरिस से अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह एफिल टावर के सामने पोज दे रहे हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने बताया कि उन्हें डायरेक्टर सिर्फ 'अच्छे आदमी' का रोल ही दे रहे हैं।

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ऋतिक ने बताया कैसा रोल करना चाहते हैं वो?

इस तस्वीर को शेयर करने के साथ ही ऋतिक ने कैप्शन में लिखा, "अभी-अभी मुझसे पूछा गया कि मैं किस तरह का रोल करना चाहता हूं और जब मुझे इसका जवाब मिला तो मैं खुद हैरान रह गया। 'लक बाय चांस' का जफर याद है? बस, वही रोल।" ऋतिक ने लिखा कि अगर उन्हें ऐसा मौका मिले तो वह उसे तुरंत उसे लपक लूंगा। साफ है कि उन्हें जो रोल मिल रहे हैं, उनसे वह खुश नहीं हैं। एक्टर ने आगे कहा, "लेकिन डायरेक्टर मुझे सिर्फ अच्छे इंसान का रोल करते हुए देखना चाहते हैं।" उन्होंने इस बात को 'दुखद' बताया।

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क्या था जफर का किरदार

ऋतिक रोशन के करियर के सबसे यादगार कैमियो में से जफर है। फरहान अख्तर की 2009 की फिल्म 'लक बाय चांस' में, ऋतिक ने जफर का रोल किया था, जो एक बहुत सफल बॉलीवुड सुपरस्टार था, जिसका घमंड उसके टैलेंट पर हावी हो गया था। यह कैरेक्टर खुद में खोया हुआ। एक समय पर, जफर अचानक एक बड़े प्रोजेक्ट से बाहर हो जाते हैं, जिससे फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए अफरा-तफरी मच जाती है और उन्हें प्रोडक्शन बचाने के लिए जूझना पड़ता है।

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ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्में

आखिरी बार ऋतिक रोशन को 'वॉर 2' में देखा गया था। यह फिल्म बड़े पर्दे पर खास कमाल नहीं कर पाई थी। वह इन दिनों सुपरहीरो फिल्म 'कृष 4' पर काम कर रहे हैं। 'कृष 4' का निर्देशन भी ऋतिक कर रहे हैं। ऋतिक रोशन की एक और फिल्म स्टोर्म (Storm) है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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Hrithik Roshan Farhan Akhtar

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