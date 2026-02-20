ऋतिक को ओ रोमियो का रिव्यू करना पड़ा भारी, फिल्म की तारीफ करने पर क्यों हो रहे ट्रोल?
शाहिद कपूर की ओ रोमियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को ऋतिक रोशन ने रिव्यू किया है। ऋतिक को ओ रोमियो पसंद आई है। हालांकि, ओ रोमियो का रिव्यू करने पर अब ऋतिक रोशन ट्रोल हो रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों?
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म 13 फरवरी को रिलीज हुई थी। सोशल मीडिया पर फिल्म को मिले-जुले रिव्यूज मिले हैं। इस बीच एक्टर ऋतिक रोशन ने भी फिल्म का रिव्यू किया है। ऋतिक रोशन को शाहिद कपूर की ये फिल्म पसंद आई है। हालांकि, ऋतिक रोशन को फिल्म का रिव्यू करना भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऋतिक रोशन को ट्रोल कर रहे हैं।
ऋतिक रोशन ने की शाहीद कपूर की तारीफ
ऋतिक रोशन ने आज सुबह अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा- "ओ रोमियो की अनोखापन आपका दिल जीत लेता है। मुझे मजा आया। शाहिद कपूर आप ये जॉनर बेस्ट करते हैं। आप बहुत अच्छे लगे हैं। गाइज इस थिएटर्स में जाकर देखिए। साथ ही, सर्कल में भागने वाला एक्शन शानदार था।"
कुछ लोगों ने की ऋतिक रोशन की तारीफ
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के रिव्यू पर कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की है। एक यूजर ने लिखा- ये बहुत बढ़िया है। एक टैलेंट ही दूसरे टैलेंट को पहचान पाता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है।
लोगों ने की ऋतिक रोशन की तारीफ
जहां कुछ लोग ऋतिक रोशन की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऋतिक रोशन को ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल, ऋतिक रोशन ने धुरंधर को भी रिव्यू किया था। ऋतिक रोशन को रणवीर सिंह की धुरंधर पसंद आई थी। उन्होंने धुरंधर की तारीफ करते हुए लिखा था कि फिल्म की स्टोरीटेलिंग शानदार है। हालांकि, तारीफ के साथ-साथ उन्होंने लिखा था कि वो धुरंधर की पॉलिटिक्स से सहमति नहीं रखते हैं।
ऋतिक रोशन की हो रही ट्रोलिंग
अब ऋतिक के ओ रोमियो के रिव्यू पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें उनका धुरंधर रिव्यू याद दिलाया है। एक यूजर ने लिखा- तो आपको ये वाहियात फिल्म पसंद आई, लेकिन धुरंधर जैसी फिल्म से आपको परेशानी थी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- क्या आप ओ रोमियो की पॉलिटिक्स से सहमति रखते हैं? एक ने लिखा- क्या आपको इस फिल्म में कोई पॉलिटिक्स नहीं दिखी, जैसे की धुरंधर में दिखी थी?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
