Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कंगना रनौत विवाद: 'सॉरी ऋतिक' वायरल ट्रेंड पर एक्टर का जवाब- अब किसे फर्क पड़ता है?

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Kangana Ranaut Row: कंगना रनौत इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इन बयानों के बीच सोशल मीडिया पर सॉरी ऋतिक ट्रेंड हो रहा है। अब ऋतिक रोशन ने इस ट्रेंड पर रिएक्ट किया है।

How Sorry Hrithik Started Trending on social Media
कैसे शुरू हुआ सॉरी ऋतिक रोशन वायरल ट्रेंड

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग ऋतिक रोशन से माफी मांग रहे हैं। दरअसल, ये ट्रेंड तब शुरू हुआ जब कंगना रनौत हाल ही में अपने बयानों की वजह से विवादों में आईं। अभ ऋतिक रोशन ने इस ट्रेंड पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि अब किसे परवाह है?

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा सॉरी ऋतिक

दरअसल, कंगना रनौत ने हाल ही में अपने एक बयान में जेन जी को गटर जनरेशन बताया है। उनके इस बयान की खूब आलोचना भी हुई। क्योंकि ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का पहले एक विवाद हो चुका है, उसी विवाद से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा कि हमें ऋतिक से माफी मांगनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:जब कंगना रनौत बनी थीं सीता, तस्वीर शेयर कर लिखा- लिबरल्स को आशीर्वाद

वायरल ट्रेंड पर क्या बोले ऋतिक रोशन?

अब ऋतिक रोशन ने ऐसे ही एक पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया है। ऋतिक रोशन ने जिस पोस्ट पर रिएक्ट किया है उसपर लिखा है- दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए। इसी पोस्ट पर पर रिएक्ट करते हुए ऋतिक रोशन ने लिखा- मेरे दोस्त, सिर्फ इसलिए 'A' का साथ देना क्योंकि अब आपको 'B' पसंद नहीं है, हमारे समाज की एक बड़ी समस्या का छोटा सा हिस्सा है। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब इसका संदर्भ ठीक होगा, और फैक्ट्स पर आधारित होगा। वो सही होगा। लेकिन फिर, अब किसे फर्क पड़ता है, है ना?

सोशल मीडिया पर हो रही ऋतिक रोशन की तारीफ

ऋतिक रोशन के इस कमेंट पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आए हैं। एक यूजर ने लिखा- ऋतिक आप इतना अच्छा होना बंद कर दीजिए। इससे आपकी मदद नहीं हुई थी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- हम सबको पता है कि कंगना आपको स्टॉक करती थीं। हमें आप पर हमेशा ही भरोसा था। एक यूजर ने लिखा- हमें बुरा लगता है कि आपको किन-किन चीजों से गुजरना पड़ा है। एक ने लिखा- आपका ये जवाब दिखाता है कि आपमें क्लास है। एक ने कहा- मुझे सच देखने के लिए ए-बी लॉजिक की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा से ही आप पर भरोसा था। एक ने कहा- एक जेंटलमैन ऐसे ही बात करता है।

ये भी पढ़ें:'शर्मनाक', कंगना रनौत के 'गटर जनरेशन' वाले बयान पर क्या बोले सोनू सूद?

कैसे शुरू हुआ सॉरी ऋतिक ट्रेंड?

कंगना रनौत ने अपने बयानों में न केवल जेन जी की आलोचना की थी बल्कि सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रवक्ता सौरव दास पर भी निशाना साधा था। कंगना रनौत पर बात करते हुए सौरव दास ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लोग पूछ रहे हैं कि कंगना रनौत मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? उन्होंने कहा उनके एक दोस्त ने कहा कि शायद वो यंग ऋतिक रोशन की तरह दिखते हैं। इसी वजह से कंगना उन्हें टारगेट कर रही हैं।

कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच क्या था विवाद?

बस सौरव का ये बयान जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया पर सॉरी ऋतिक ट्रेंड होने लगा। हर कोई पोस्ट करने लगा कि हमें ऋतिक से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल, साल 2016 में कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को बेवकूफ एक्स कहकर बुलाया था। उन्होंने ऐसा दावा किया था कि कृष 3 के सेट पर दोनों के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप थी। कंगना के इस दावे को ऋतिक ने खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कंगना के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा था। उनका मानना था कि कंगना के बयान से उनकी छवि खराब हुई है और कंगना रनौत को पब्लिक में उनसे माफी मांगनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:विशाल ददलानी ने कंगना रनौत को दिया तगड़ा जवाब, बोले-ये गालियां तुमने कमाई हैं

कंगना रनौत ने माफी मांगने से मना कर दिया था और साथ ही ऋतिक रोशन के खिलाफ एक काउंटर नोटिस भेज दिया था। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच हुआ ये विवाद काफी चर्चा में आया था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Hrithik Roshan
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।