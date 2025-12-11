धुरंधर की राजनीति पर ऋतिक ने उठाया सवाल; ‘हम फिल्ममेकर्स की जिम्मेदारियों...’

संक्षेप: रणवीर सिंह की धुरंधर की हर ओर चर्चा हो रही है। हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है। तारीफ करने वालों में ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल हो गया है। ऋतिक ने फिल्म की तारीफ तो की, लेकिन उन्होंने फिल्म की राजनीति से सहमति नहीं जताई है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है। रणवीर सिंह की फिल्म की न सिर्फ आम जनता बल्कि सिलेब्स भी तारीफ कर रहे हैं। फिल्म की तारीफ करने वालों में अब ऋतिक रोशन का नाम शामिल हो गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म की तारीफ करते हुए एक पोस्ट लिखा है। साथ ही, इस पोस्ट में उन्होंने ये भी साफ किया कि वो फिल्म की राजनीति से सहमत नहीं हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऋतिक ने की धुरंधर की तारीफ ऋतिक रोशन ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- मैं सिनेमा से प्यार करता हूं, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो भंवर में उतरते हैं और कहानी को कंट्रोल लेने देते हैं, उन्हें तब तक घुमाते हैं, हिलाते हैं हैं जब तक कि वो जो कहना चाहते हैं वह उनसे निकलकर स्क्रीन पर न ले आएं। धुरंधर उसी का उदाहरण है। स्टोरीटेलिंग बहुत अच्छी लगी। ये सिनेमा है।

फिल्म की इस बात पर जताई असहमति ऋतिक ने आगे लिखा- मैं फिल्म की राजनीति से भले ही सहमत न हूं, और दुनिया के नागरिक होने के नाते फिल्ममेकर्स की जिम्मेदारियों पर बहस करूं। फिर भी, इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि फिल्म कितनी पसंद आई और इस फिल्म से एक सिनेमा का छात्र होने के नाते कितना सीखा हूं।