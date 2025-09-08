जानिए कब रिलीज होगी ऋतिक रोशन की फिल्म ‘क्रिश 4’, पिता राकेश रोशन ने दी जानकारी

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म क्रिश 4 की शूटिंग और रिलीज से जुड़ी जानकारी सामने आई है। पिता राकेश रोशन ने हाल में बताया है कि ये फिल्म ऑडियंस को कण देखने को मिलने वाली है।

ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश फ्रंचाइजी ऑडियंस के लिए खास है। इसी फिल्म ने ऑडियंस को आइकॉनिक किरदार दिए। रोहित मेहरा और जादू की कहानी ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया था। इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी और अब तक ये किरदार ऑडियंस के फेवरिट बने हुए हैं। अब क्रिश 4 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। क्रिश फ्रंचाइजी बनाने वाले राकेश रोशन ने हाल में पुष्टि की है कि क्रिश 4 बन रही है। इसके साथ ही शूटिंग और रिलीज से जुड़ी जानकारी भी शेयर की।

क्रिश 4 शूटिंग और रिलीज राकेश रोशन ने अपने पिछले एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास कहानी है। बस बजट को लेकर बातचीत चल रही है। अब बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में राकेश रोशन ने कहा, “अब हमें इस फिल्म के लिए आवश्यक निश्चित बजट का अंदाजा हो गया है, तो हम फिल्म शुरू कर देंगे।" आगे राकेश रोशन ने बताया कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन काम चल रहा है और शूटिंग 2026 के मध्य तक शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि क्रिश 4 2027 तक रिलीज की जाएगी।