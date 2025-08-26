War 2 Box Office: सोमवार को सिर्फ इतने करोड़ कमा पाई ऋतिक-जूनियर एनटीआर की फिल्म

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 के दूसरे सोमवार की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है। दूसरे हफ्ते में आते ही फिल्म की कमाई का आंकड़ा कम होता जा रहा है।

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 14 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड से ही बॉक्स ऑफिस पर ठीक शुरुआत की थी। ऑडियंस से मिले रिव्यू के बाद भी फिल्म कमाई करने में सफल रही। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 204.25 करोड़ का बिजनेस किया। हिंदी वर्जन से 150.4 करोड़, तेलुगु से 52.2 करोड़ और तमिल से 1.65 करोड़ की कमाई हुई थी। लेकिन दूसरे हफ्ते में आते ही फिल्म की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है।

दूसरा हफ्ता दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 4 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद शनिवार को कलेक्शन में थोड़ी बढ़त मिली और फिल्म ने 6.5 करोड़ कमा पाई। रविवार को यह आंकड़ा बढ़कर 7.25 करोड़ पर पहुंचा। वहीं दूसरे सोमवार यानी रिलीज के 12वें दिन फिल्म की कमाई घटकर 2.25 करोड़ रुपये रह गई। वॉर 2 ने कुल मिलाकर 224.25 करोड़ कमा लिए हैं।

ऑडियंस रिएक्शन फिल्म को लेकर ऑडियंस की प्रतिक्रिया काफी मिली-जुली रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ऋतिक और जूनियर एनटीआर को एक साथ एक्शन करते देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। फिल्म में शानदार विजुअल्स, हाई ऑक्टेन एक्शन और स्टार पावर की भरमार है, जिसे एक्शन लवर्स ने खूब एंजॉय किया। वहीं दूसरी तरफ कई ऑडियंस को फिल्म की कहानी बेहद कमजोर लगी है। लगातार लंबे एक्शन सीन्स ने फिल्म को बोझिल बना दिया और इमोशनल कनेक्ट पूरी तरह गायब हो गया। यही वजह है कि वीकडेज़ और दूसरे हफ्ते में फिल्म की पकड़ लगातार ढीली पड़ती नजर आ रही है।