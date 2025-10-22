Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडhrithik roshan junior ntr war 2 disappoint audience because of producer mistakes says naga vamsi
एनटीआर अन्ना ने भरोसा किया…ऋतिक के साथ फिल्म वॉर 2 के खराब रिव्यू पर नागा वामसी बोले-प्रोड्यूसर की गलती

संक्षेप: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 की असफलता पर अब तेलुगू फिल्म के मार्किट डिस्ट्रीब्यूटर नागा वामसी ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया कि ये प्रोड्यूसर की गलती थी।

Wed, 22 Oct 2025 04:19 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
सुपरस्टार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को फिल्म वॉर 2 में देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। लेकिन जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तो ऑडियंस की उम्मीदें टूट गई। फिल्म बजट निकालने में बेशक कामयाब हो गई हो लेकिन आलोचनाओं से नहीं बच सकी। इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से अच्छा रिस्पोंस नहीं मिला था। अब इस असफलता पर फिल्म के तेलुगू मार्किट डिस्ट्रीब्यूटर रहे नागा वामसी ने रिएक्शन दिया है।

वामसी का रिएक्शन

दरअसल, इस फिल्म की असफलता पर नागा वामसी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब इस पर उन्होंने कहा, "गलतियां होना स्वाभाविक है, हर कोई कभी न कभी गलतियां करता है। आदित्य चोपड़ा इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। एनटीआर अन्ना और मैंने वाईआरएफ पर पूरा भरोसा रखा था, लेकिन दुर्भाग्य से, बात नहीं बनी।"

वामसी ने आगे कहा, "गलती उनकी है, लेकिन इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ा। हमने फिल्म नहीं बनाई थी और सच कहूं तो, मुझे खुशी है कि ट्रोलिंग हमारे किसी प्रोजेक्ट पर नहीं की गई।"

वार 2 का बॉक्स ऑफिस

बता दें, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को फिल्म में देखने के लिए ऑडियंस वार 2 देखने गए थे। फिल्म ने पहले दिन करीब 52 करोड़ के साथ अच्छी शुरुआत की थी। लेकिन ऑडियंस रिव्यू के बाद कलेक्शन के नंबर्स बदल गए। फिल्म ने भारत में कुल 236।55 करोड़ और वर्ल्डवाइड 364।35 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म का मुकाबला सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली से भी हुआ, जिससे इसके बिजनेस पर असर पड़ा।

Hrithik Roshan Junior NTR War 2

