War 2 Box Office: सोमवार को फीकी पड़ी ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की फिल्म, कमाए सिर्फ इतने करोड़

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अपनी फिल्म वॉर 2 के पहले सोमावार का कलेक्शन सामने आया है। वीकेंड और छुट्टियों के बाद अब ये फिल्म कमाई कर पाने में स्ट्रगल कर रही है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 05:48 AM
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अपनी फिल्म वॉर 2 को लेकर खबरों में बने हुए हैं। शानदार शुरुआत करने के बाद अब फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दो बड़े सुपरस्टार को साथ एक्शन करते देखना ऑडियंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। लेकिन ये फिल्म सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ऑडियंस को निराश कर रही है। रिव्यू के मुताबिक, कहानी और बेवजह के एक्शन सीक्वेंस से जुड़ पाना ऑडियंस के लिए मुश्किल हो रहा है। अब पहले सोमवार का कलेक्शन भी तेजी से कम हो गया है।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ की शानदार कमाई की थी। इसके बाद दूसरे दिन वॉर 2 का कलेक्शन 57.35 करोड़ तक पहुंचा। हालांकि वीकेंड के बाद फिल्म की रफ्तार धीरे-धीरे थम गई। शनिवार को फिल्म ने 33.25 करोड़ और रविवार को 32.15 करोड़ का बिज़नेस किया। वहीं सोमवार यानी पांचवे दिन फिल्म का कलेक्शन घटकर सिर्फ 8.50 करोड़ रह गया। इस तरह फिल्म अब तक कुल 183.25 करोड़ का कारोबार कर चुकी है।

ऑडियंस रिएक्शन

हालांकि फिल्म की शुरुआत जोरदार रही, लेकिन कंटेंट के मामले में यह ऑडियंस को बांधने में फेल रही। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि फिल्म का स्तर भले ही बड़ा है लेकिन इसकी कहानी बेहद कमजोर है। लगातार और लंबे एक्शन सीन ने ऑडियंस को थका दिया, जिससे इमोशनल कनेक्ट बन ही नहीं पाया।

ट्रेड एनालिसिस

ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि वॉर 2 अगर कंटेंट में दमदार होती तो आसानी से 300 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती थी। अब फिल्म की कमाई पूरी तरह इसके दूसरे हफ्ते की पकड़ पर निर्भर करेगी। फिलहाल, शुरुआती जोश के बाद वॉर 2 की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर थमती नजर आ रही है।

War 2 Hrithik Roshan Junior NTR

