'कृष घायल हो गया...'वॉकिंग स्टिक का सहारा लेकर चलते दिखे ऋतिक रोशन, वीडियो देख फैंस को हुई चिंता

संक्षेप: ऋतिक का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस की चिंता बढ़ गई है। इस वीडियो में ऋतिक को वॉकिंग स्टिक का सहारा लेकर चलते नजर आ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा कि एक्टर को चोट लगी है।

बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। वो कभी अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल यानी लव लाइफ को लेकर। फैंस भी एक्टर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए काफी बेताब रहते हैं। ऐसे में अब ऋतिक का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस की चिंता बढ़ गई है। इस वीडियो में ऋतिक को वॉकिंग स्टिक का सहारा लेकर चलते नजर आ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा कि एक्टर को चोट लगी है। वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल होना शुरू हो गया है।

क्या हुआ ऋतिक रोशन को? दरअसल, शनिवार की रात को ऋतिक रोशन का यह वीडियो सामने आया। ये वीडियो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऋतिक वॉकिंग स्टिक की हेल्प लेकर गाड़ी को ओर वॉक करते हुए जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक रोशन ने पैपराजी से भी मुलाकात नहीं की। इस दौरान ऋतिक रोशन को कैप लगाए हुए नार्मल लुक में देखा गया। फिलहाल ये पता नहीं चला कि ऋतिक यह चोट कैसे लगी है उन्हें किस वजह से स्टिक का सहारा लेना पड़ा। लेकिन उन्हें खुद से चलता देख फैंस ने थोड़ी राहत की सांस ली है। हालांकि, फैंस उनके जल्दी ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही फैंस अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। इस पर कमेंट कर ज्यादातर यूजर्स ने चिंता जताई है। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'कृष घायल हो गया है।' वहीं, दूसरी ने लिखा, 'ऋतिक रोशन को ये चोट कैसे लगी।'