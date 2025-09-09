hrithik roshan girlfriend saba azad talks about normalcy in her relationship ऋतिक के साथ रिश्ते पर बोलीं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, कहा-लोगों को सेलेब्रिटीज के बारे में गलत फहमी होती है, Bollywood Hindi News - Hindustan
ऋतिक के साथ रिश्ते पर बोलीं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, कहा-लोगों को सेलेब्रिटीज के बारे में गलत फहमी होती है

ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने हाल में बताया कि उनके रिलेशनशिप में भी नॉर्मलसी है। वो भी आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों को सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को लेकर गलतफहमी होती है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 05:12 PM
ऋतिक रोशन पिछले कुछ सालों से एक्ट्रेस सबा आज़ाद के साथ रिश्ते में हैं। सबा एक एक्ट्रेस के सतह परफ़ॉर्मर भी हैं। लेकिन ऋतिक के साथ रिश्ते में आने के बाद उन्हें अचानक लाइमलाइट में देखा गया। अब हाल में खुद एक्ट्रेस ने अचानक मिली इतनी अटेंशन के बारे में खुलकर बात की है। साथ ही ये भी बताया कि और ऋतिक कैसे जीवन आम लोगों की तरह जीते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने म्यूजिक बैंड के पार्टनर इमाद के बारे में भी बातचीत की

दोस्ती पर नहीं पड़ता फर्क

सबा ने हाल में द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में बताया, “मैं इमाद और उनकी पार्टनर सना से पूछती थी कि इस सबको कैसे हैंडल करूं। बाहर से हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा।” वहीं इमाद ने कहा कि सबा को किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी, जो इस पब्लिक स्क्रूटनी को समझ सके। वैसे ऋतिक से पहले सबा, इमाद के साथ ही रिलेशनशिप में थीं।

रिश्ते में नॉर्मलसी

सबा ने माना कि इतनी पब्लिसिटी उनके लिए शॉकिंग थी। “मैं इतने सारी निगाहों की आदी नहीं थी, और न ही मैंने उन्हें इनवाइट किया था। ऐसे दोस्तों का होना बहुत मदद करता है, जिन्हें आपकी फेम की परवाह नहीं।” सबा ने सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ अपने रिश्ते पर कहा कि लोगों को सेलिब्रिटीज़ के बारे में गलतफहमी है। वो कहती हैं, “लोग मान लेते हैं कि पब्लिक की नजरों में रहने वाले नॉर्मल लाइफ नहीं जीते, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे रिश्ते में नॉर्मलसी है। सब अपनी-अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और दिन काटने की कोशिश कर रहे हैं।”

फ्यूचर प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंट की बात करें तो सबा आजाद हाल ही में प्राइम वीडियो की फिल्म सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज़ और रॉकेट बॉयज़ वेब सीरीज़ में दिखीं थीं। इसके अलावा वह म्यूज़िक परफॉर्मेंस करती रहती हैं। जल्द ही वह अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर में नज़र आएंगी, जिसकी स्क्रीनिंग हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुई।

